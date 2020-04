Corona: Bad Berleburgs Bürgermeister Fuhrmann im Radio-Talk

Siegen-Wittgenstein/Bad BerleburgIm Rahmen der Reihe „Der virtuelle Hut“ gibt es am kommenden Sonntag, 26. April, ab 15 Uhr „Der virtuelle Hut – Spezial“, die erste Siegen-Wittgensteiner Talkrunde.

Siegen-Wittgenstein/Bad Berleburg. Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann wird in der Talkrunde „Der virtuelle Hut – Spezial“ über Bad Berleburgs Corona-Bewältigung sprechen.

Im Rahmen der Reihe „Der virtuelle Hut“ gibt es am kommenden Sonntag, 26. April, ab 15 Uhr „Der virtuelle Hut – Spezial“, die erste Siegen-Wittgensteiner Talkrunde. Rüdiger Schlund und Marco Federhen – letzterer bekannt unter anderem als Moderator der Radio-Talksendung „3 nach 10“ – moderieren ein Corona-Spezial Siegen-Wittgenstein, um Bestandsaufnahmen, Prognosen und Analysen zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Kreis Siegen-Wittgenstein von ihren Gästen aus den verschiedensten Bereichen zu erfahren. Darunter: Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

Landrat Andreas Müller kann über die aktuelle Situation im Kreisgebiet berichten, welche Vorbereitungen getroffen wurden und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Was insbesondere in den letzten Wochen mit der Psyche der Menschen hier im Kreis und anderswo geschehen ist, wird Reinhold Semmerling, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der DRK-Kinderklinik, zu ergründen suchen. Dr. Gabriele Barten von Achenbach Buschhütten erläutert stellvertretend für viele Betriebe aus Siegen-Wittgenstein, wie sich die Corona-Krise auf den heimischen Betrieb und den Weltmarkt ausgewirkt hat und noch auswirken wird.

Bernd Fuhrmann berichtet aus Bad Berleburg

Der Bad Berleburger Bürgermeister Bernd Fuhrmann weiß zu berichten, wie die Corona-Krise die Kommunikation mit dem Bürger verändert hat und womöglich zukünftig verändern wird. Der Mitbegründer des „Virtuellen Huts“, Sebastian Zimmermann, hat neben der Benefiz-Aktion für die Kulturschaffenden in Siegen-Wittgenstein in seinem Heimatort Netphen eine Hilfsinitiative gegründet, die sich neben der solidarischen Nachbarschaftshilfe und einer Maskennähaktion auch auf andere Weise den negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie entgegenstellen will.

Schlimm betroffen vom Kontaktverbot sind neben den Kulturschaffenden vor allem auch Gastronomiebetriebe, denen über Wochen nun Einnahmen fehlen. Thomas Kamer vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) kennt die speziellen Probleme der Gastronomen in Siegen-Wittgenstein und möchte ihnen Gehör verschaffen.

Bands spielen schon am Freitag auf

Bereits morgen, am Freitag, 24. April, gehen die erfolgreichen Streaming-Veranstaltungen des „Virtuellen Hutes“ aus dem Siegerland in die „zweite Staffel“. Den Auftakt machen um 20.15 Uhr das Akustik-Trio „AB UND ZU“ mit Rock-, Pop-, Folk- und Indie-Songs sowie Chansons, gefolgt von der Irish Folk-Punk-Band „The Rogues from County Hell“, die gegen 21 Uhr auf die virtuelle Bühne kommen.

Zeitgleich zum Internet-Stream auf www.der-virtuelle-hut.de sowie den Facebook-Kanälen von Radio Siegen und „Der virtuelle Hut“ wird Radio Siegen die Talkrunde live über den Äther senden.