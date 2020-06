Corona: Das bedeuten Mietrückstände für Vermieter

Der Staat hat in Zeiten der Corona-Pandemie für alle Mieter, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, Erleichterungen beschlossen. Wenn die Miete nicht gezahlt werden kann, darf ihnen wegen Mietrückständen nicht gekündigt werden – doch wie genau gestaltet sich das in Wittgenstein und was bedeutet das für Unternehmen wie zum Beispiel die Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein? Wir haben bei Marc Hofmann, im Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, nachgefragt und erklären lassen, was die Pandemie und dadurch verschuldete finanzielle Ausfälle bedeutet.

Welche Auswirkungen hat die Mietzinsstundung auf die Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein?

Marc Hofmann: Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie sieht im Mietrecht vor, dass der Vermieter ein Mietverhältnis nicht kündigen kann, wenn der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht zahlt, sofern die Nichtzahlung auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Daraus würde sich eine automatische Stundung dieser drei Mieten ergeben, da der Mieter bis zum 30. Juni 2022 Zeit hat, diese Rückstände zurück zu zahlen. Auch wenn wir in zahlreichen Gesprächen erfahren haben, dass leider auch unsere Mieter z.B. von Kurzarbeit oder Job- bzw. Einkommensverlust betroffen sind, haben wir bisher keine besonderen Auswirkungen bei der Mietzahlung feststellen können. Diese Lage kann sich aber in der Folge auch für uns noch verschärfen.

Wie viele Mieter haben schon die Mietzahlungen ausgesetzt?

Bei ca. 1.000 Mietverhältnissen (eigene und für fremde Eigentümer) die wir im Altkreis Wittgenstein betreuen, kommt es immer mal wieder zu Zahlungsschwierigkeiten bei einzelnen Mietparteien. Die Lebensverhältnisse und Ereignisse sind so vielfältig, dass eine Ratenzahlung oder kurzfristige Stundung in Ausnahmefällen sinnvoll sein kann, bis z.B. Anträge bearbeitet wurden oder ein neuer Job angetreten wird. Diese Fälle

erfordern von beiden Seiten den Willen zur frühzeitigen, offenen Kommunikation. Die aktuellen Zahlungsrückstände bewegen sich noch im für uns üblichen Rahmen. Im April und Mai konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen. Wir reden bei der WSG aber auch nur von Wohnraummietverhältnissen, bei der Vermietung von Gewerbeeinheiten kann die Lage ganz anders aussehen.

Wie viel Geld fehlt am Ende des Jahres in der Kasse?

Das können wir nicht abschätzen. Diese Krise ist so noch nicht vorgekommen und auch wir können den weiteren Verlauf und die daraus resultierenden Auswirkungen nicht vorhersagen.

Das Geld ist nur gestundet, muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgezahlt werden. Rechnen Sie damit, dass die Mietrückstände überhaupt nicht gezahlt werden?

Aktuell sehen wir noch keine Anzeichen für die Notwendigkeit einer höheren Abschreibung auf Mietforderungen. Es bleibt abzuwarten, wie stark unsere Mieter von den Auswirkungen der Krise finanziell betroffen sind.

Wie wirkt sich die Pandemie auf Investitionen und Modernisierungstätigkeiten der WSG aus?

Die Investitionen und die konkreten Arbeiten selbst wurden bzw. werden zur Zeit kaum von Corona

beeinflusst. Natürlich stehen bzw. standen wir vor ungewohnten Herausforderungen was z.B. die Umsetzung von Hygienevorschriften auf Baustellen oder die Beeinflussung von Lieferketten angeht. Unsere langjährigen Partner aufseiten des Handwerks und der Dienstleister waren aber immer einsatzbereit und auch unsere Mieter haben bisher sehr gut kooperiert und sich auf die ungewöhnlichen Umstände gut eingestellt.

Wurden in Ihrem Unternehmen Hygienestandards definiert

Wir mussten uns wie alle anderen auch stetig mit den neuen Verordnungen befassen. Daraus ergaben sich auch Anforderungen an die Hygiene und den Umgang mit Kunden und Kollegen. Aktuell haben wir in dieser Woche wieder unsere Geschäftsstelle für den Kundenverkehr geöffnet. Hier sind allerdings klare Spielregeln (z.B. Tragen einer Schutzmaske, Händedesinfektion und Abstandsregelungen) im Vorfeld definiert worden.

Mit Marc Hofmann sprach Lars-Peter Dickel