Corona: M.D. Früchtewelt liefert in Erndtebrück aus

Manuel Drack wollte sein Geschäft „M.D. Früchtewelt“ am 1. April eröffnen. Durch die Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Jetzt hat er sein Geschäft in der Talstraße in Erndtebrück auf Umwegen eröffnet: Er bietet einen Lieferservice an. Die Kunden können zwischen verschiedenen Obst- und Gemüsepaketen wählen. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Manuel Drack.

Erndtebrück: Der Geschäftsstart in der Corona-Krise ist schwierig

Durch die Corona-Pandemie wurde dem 39-Jährigen ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt. „Es fing mit dem Winzer an. Der kann mich zurzeit leider nicht bedienen“, sagt Manuel Drack. Er würde in seinem Laden gerne auch Wein anbieten. Weiter ging es mit der Confiserie Wahl in Bad Berleburg, die durch Corona derzeit keine Pralinen produzieren kann.

Auch die Kaffeerösterei, mit der der Obsthändler zusammenarbeiten wollte, hat ihre Produktion zurückzufahren. „So hatte ich schon mal drei Felder, die ich nicht anbieten kann, weil ich keine Ware habe“, erklärt Manuel Drack. Hinzu kam schließlich die Logistik: „An meinen bestellten Transporter komme ich nicht ran. Der steht auf dem Hof von Mercedes Bald in Siegen.“

Erndtebrück: Lieferservice entsteht aus der Not heraus

Die Kühlanlage im Geschäft wurde erst am Mittwoch geliefert. „Sie war auch lange mit einem großen Fragezeichen versehen, weil mir keiner sagen konnte, wo sie steht.“ Die Eröffnung des Ladens war durch all diese Umstände lange in der Schwebe. „Dann habe ich mich mit meiner Frau besprochen und überlegt: Was machen wir jetzt?“, so Manuel Drack. Sie entschieden sich, einen Lieferservice zu starten.

Der Berghäuser organisierte für seinen Obst- und Gemüsehandel kurzerhand den Transporter von Freunden, die diesen aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht benötigen. „Da habe ich die Sitze ausgebaut und den benutze ich jetzt zum Holen der Frischprodukte in Köln.“ Die zahlreichen Rückschläge in der Anfangsphase konnten Manuel Drack nicht entmutigen. „Fürs Erste können wir jetzt eben nur Obst und Gemüse anbieten.“ Die Eröffnung des Ladenlokals ist bis auf Weiteres verschoben.

Erndtebrück: Jeden Tag frische Ware bei M.D. Früchtewelt

Jede Nacht fährt Manuel Drack nun nach Köln, um die frische Ware zu holen. Vorab schaut er, was die Kunden am Tag bestellt haben. „Wir bekommen immer mehr Zulauf“, betont der Obst- und Gemüsehändler. Jeden Tag bedient er derzeit um die 50 Auslieferungen. Die Bestellungen bringt er von montags bis samstags im Umkreis von 10 Kilometern zu den Kunden nach Hause. Gestartet hat er den Lieferservice am 26. März.

„Die Erndtebrücker nehmen unser Angebot unglaublich gut an“, sagt der Obst- und Gemüsehändler. Für sie und sein Geschäft nimmt er auch Schlafmangel in Kauf, denn den Laden betreibt er derzeit allein. Die Verkäufer für die Obst- und Gemüsetheke, die er eingestellt hatte, musste er erst einmal vertrösten. „Der Lieferservice wirft leider nicht so viel ab, dass ich auch Angestellte damit bezahlen kann“, so Manuel Drack.

Manuel Drack von M.D. Früchtewelt möchte für Erndtebrücker da sein

Ihm ist vor allem wichtig, dass er den Erndtebrückern in der Corona-Krise helfen kann. „Ich möchte für die Menschen da sein, egal, was es unter dem Strich kostet. Wenn ich kostendeckend arbeiten kann, die Waren, den Strom und den Sprit bezahlen kann, bin ich zufrieden.“ Die menschliche Komponente sei derzeit wichtiger als die geschäftliche.

Dennoch ist er zuversichtlich, dass er durch den Lieferservice auch Stammkunden für seinen Laden gewinnen kann. „Ich hoffe, dass alle, die ich jetzt beliefere, auch später in mein Geschäft kommen“, so Manuel Drack. Er ist nicht neu in der Branche: 18 Jahre lang war er im Obst- und Gemüseeinkauf der Bad Berleburger Firma „3F Großhandel“ tätig.

Erndtebrücker können zwischen sechs Obst- und Gemüse-Paketen wählen

Die sechs Obst- und Gemüse-Pakete, die er bei M.D. Früchtewelt anbietet, können sich Interessierte auf der Facebook-Seite des Ladens oder im Schaufenster des Geschäfts in der Talstraße ansehen. Das Angebot wechselt regelmäßig. Ein Bestellformular und eine Übersicht der Obst- und Gemüsepakete von M.D. Früchtewelt erhalten die Kunden vor der Bestellung. Zudem ist beides auf der Facebookseite des Obst- und Gemüsehandels zu finden.

Das Bestellformular können sich die Kunden so sogar ausdrucken, ausfüllen und per WhatsApp an Manuel Drack (Tel. 0171/9968873) senden oder am Laden abgeben. „Die Kunden können auch einfach bei mir anrufen“, betont der Berghäuser.

Corona: Lieferung in Erndtebrück läuft kontaktlos ab

Die Lieferung stellt er dann am Folgetag zu. Um eine kontaktlose Übergabe zu ermöglichen, bittet Manuel Drack darum, den passenden Betrag in einem Briefumschlag bereitzuhalten. Zehn Minuten vor Lieferung ruft er beim Kunden an. „Das Kuvert legen sie mir dann vor ihre Haustür, das nehme ich mit und lasse ihnen die frische Ware da.“

Bislang läuft alles reibungslos ab. „Die Kunden vertrauen mir blind und ich ihnen.“ Die Kuverts öffnet Manuel Drack erst Zuhause. „Bislang waren immer mehr Euros drin, als sollten.“ Eine Zahlung ist aber auch per PayPal möglich. Viele der Kunden würden ihn nach der Lieferung nochmals kontaktieren. „Sie schreiben mir per WhatsApp, wie toll die Lieferung ist und wie lecker alles aussieht“, sagt Manuel Drack freudig.

Info:

- „Zurzeit gibt es keine Warenknappheit im Obst- und Gemüsegeschäft“, betont Manuel Drack. Die Nachfrage der Gastronomie sei durch die Corona-Krise gering. „An Frischeprodukten ist mehr als genug zu kriegen.“ Sowohl die Ex- und Importwaren seien vorhanden.

- Allerdings stehen den Bauern derzeit weniger Mitarbeiter für das Ernten oder die Aussaat zur Verfügung. Das betrifft zum Beispiel die Spargelernte. „Die große Frage ist, was in ein paar Monaten passiert, wenn vielleicht keine Ware nachgewachsen ist“, sagt Manuel Drack. Darüber würden sich die Gemüse- und Obsthändler derzeit Gedanken machen.