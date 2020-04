Corona: Mehr Sperrmüll in Wittgensteiner Kommunen

Kleidung, Möbel oder Essen – es gibt kaum etwas, was der Onlinehandel heutzutage nicht bietet. Durch die vorübergehenden Geschäftsschließungen konnte so auch in der Coronakrise weiter eingekauft werden. Zudem nutzen viele die neugewonnene Zeit zum Ausmisten der Keller oder Dachböden. Eine bundesweite Studie ergab: Homeoffice, Ausmisten und Onlineshopping sorgen für einen höheren Müllverbrauch bei den Menschen. Auch in Wittgenstein?

Der Papiermüll

Geht man durch die Berleburger Innenstadt, fällt zwar auf, dass neben den Papiertonnen zusätzliche Kisten mit Altpapier zur Abholung bereit stehen, dennoch aber sei kein auffälliger Anstieg des Müllverbrauchs pro Haushalt zu verzeichnen – so Peter Mengel, Abteilungsleiter „Sicherheit und Ordnung“ der Stadt Bad Berleburg. „Wir können zwar nicht die Mengen der einzelnen Haushalte einsehen, sondern nur die Gesamtmenge der an die Abfuhr der Stadt angeschlossenen Stellen, aber das Abfuhrunternehmen würde darüber informieren, wenn dort vermehrt Auffälligkeiten festgestellt würden.“ Und er hat noch einen Tipp: „Falls es doch mal zu viel werden sollte: Für Rest- und Biomüll können im Rathaus Marken erworben werden, mit denen Säcke dazugestellt werden dürfen.“

In Erndtebrück liegen die Zahlen für Altpapier im März und April noch nicht vor. Im Januar und Februar wurde sogar weniger eingesammelt als im Vorjahr. „Die momentane Situation auf den Wertstoffdepots spricht allerdings schon dafür, dass mehr Verpackungen, beziehungsweise Kartonagen anfallen als sonst“, teilt die Gemeinde mit. „Das Sperrmüllaufkommen war in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp 35 Prozent größer als in den Vorjahren.“

Auch in Bad Laasphe kann man derzeit noch nicht sagen, ob der Müll pro Haushalt gestiegen ist, da es noch keine Vergleichswerte gibt. Dennoch gilt auch in Corona-Zeiten: Nur der Müll darf vom Entsorgungsbetrieb abgefahren werden, der sich auch in den dafür vorgesehenen Tonnen befindet. Zusätzlich an die Straße gestellte Kartons, etwa mit Altpapier, werden nicht mitgenommen. Eine Auswirkungen in Bezug auf die Entsorgung von Sperrabfall habe es aber auch dort gegeben.

Die Entrümpeler

Allgemein lässt sich also sagen: Zugenommen hat der Sperrmüll. Und das hat einen guten Grund: Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen ihre Wohnung oder ihr Haus entrümpelt oder zu renoviert – und das in einer Zeit, in der Sperrmüll aufgrund fehlender Kapazitäten in den Deponien nicht abgeholt werden konnte. „Grundsätzlich ist es nicht verboten, Sperrmüll auch in der Restmülltonne zu entsorgen. Was nicht in die Restmülltonne gehört, sind Elektroschrott und schadstoffhaltige Abfälle, für die es ja auch eine gesonderte Abfuhr gibt“, erklärt Mengel, der darauf hinweist, dass das Schadstoffmobil in Berleburg am Freitag und Samstag wieder unterwegs sein wird.

Die Recyclinghöfe

Die Recyclinghöfe in Wittgenstein verzeichnen ebenfalls eine erhöhte Nachfrage von Privatkunden. „Unser Telefon klingelt bestimmt um die 40 Mal am Tag“, sagt Birgit Kupietz vom Erndtebrücker Entsorgungsunternehmen Dirks. Derzeit ist der Hof – der zudem zentrale Sammelstelle für Elektromüll ist – für Privatkunden gesperrt – bis Montag. Dann sollen auch sie wieder den Dienst in Anspruch nehmen können. „Wir hoffen auf die Vernunft der Menschen, dass sie nicht nur aufgrund eines defekten Bügeleisens zu uns kommen.“ Denn: Bevor das Unternehmen vorübergehend für Privatkunden schloss, gab es des Öfteren Nachfragen nach kleineren Entsorgungen. „Wir haben dann am Telefon gefragt, ob es in der aktuellen Zeit wirklich notwendig sei“, so Kupietz.

Weiterhin geöffnet blieb der Recyclinghof der Firma Dickel Entsorgung in Bad Berleburg – sowohl für Gewerbetreibende als auch für Privatleute. Nach Aussage des Geschäftsführers Dirk Dickel konnte kein vermehrter Anfall von Altpapier festgestellt werden. Er vermutet, dass sich die Leute zur Zeit eher Sorgen um Ihren Job machen und sich beim Onlineshoppen zurück nehmen. Die Menge an Gewerbemüll ist momentan rückläufig, aber er bemerkt eine Zunahme von Privatkunden, welche auf Grund der nun vorhandenen Freizeit in ihren Kellern und Garagen Ordnung schaffen oder am Umbauen sind.

Das beobachten auch die Mitarbeiter des Wittgensteiner Abfuhrbetriebes Treude, der sowohl in Aue als auch in Bad Laasphe einen Wertstoffhof besitzt – wobei letzterer wegen der derzeitigen Situation geschlossen ist. „Dort überlegen wir noch, wie wir die neuen Sicherheitsregelungen umsetzen können“, so eine Mitarbeiterin. Immerhin sei Bad Laasphe ein wichtiger Standort für das Unternehmen, das ebenfalls vermehrt Anfragen von Privatkunden erhält. „Das liegt unter anderem auch daran, dass die umliegenden Höfe für private Haushalte vorübergehend geschlossen sind.“ Sogar aus Hessen kommen Kunden, um ihren Müll abzuladen – oder, vom Entsorgungsunternehmen abholen zu lassen.