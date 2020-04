Corona: Mundschutz-Geschenke für Ärzte und Pfleger

Überall in Deutschland mangelt es derzeit an Schutzmasken, besonders in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden die Masken dringend benötigt. Karl-Heinz Patt, Geschäftsführer von KHP-Magnetexpert, konnte durch seinen geschäftlichen Kontakt nach China jetzt 1000 dieser einfachen Schutzmasken besorgen – und die verschenkt er jetzt an das Bad Berleburger Krankenhaus und Seniorenheim.

Die Bestellung

Bereits am Donnerstag lieferte er einige der Masken aus. „Es sind noch mehr unterwegs“, sagt Patt, der bereits eine weitere Ladung in China bestellt hat. „Wir vertreiben unsere Magneten auf der ganzen Welt und in China haben wir ein Büro“, berichtet Patt. Bereits seit mehr als 20 Jahren pflege man Geschäftsbeziehungen nach China – und dort wurde der Bad Berleburger Firma das in Deutschland derzeit

rare Gut angeboten. „In China scheint es da keinen Mangel zu geben. Hier bei uns ist ja derzeit überall Not am Mann“, so Karl-Heinz Patt.

Die nächste Ladung Masken hat er bereits bestellt, weil er einen steigenden Bedarf voraussieht. „Es dauert ja mehrere Wochen, bis eine Bestellung aus China in Deutschland angekommen ist.“ Und weil möglicherweise in Zukunft auch die Öffentlichkeit verpflichtet werden könnte, zum Beispiel beim Einkaufen einen solchen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, könnte der Bedarf durchaus auch noch weiter steigen, mutmaßt Patt.

Der Bedarf

Tatsächlich soll in Jena wie auch im Landkreis Nordhausen ab der kommenden Woche das Tragen der Schutzmasken in öffentlichen Bereichen zur Pflicht werden – dies betreffe demnach Verkaufsstellen, den

öffentlichen Nahverkehr und Gebäude mit Publikumsverkehr. Mit dieser Maßnahme solle der Schutz des Personals im öffentlichen Leben erhöht werden. Aufgrund des Mangels an Masken werden die Menschen angehalten, zur Not Schals oder Tücher vor Nase und Mund zu tragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich jedoch gegen eine bundesweite Tragepflicht für Schutzmasken ausgesprochen.

Doch vor allem sind es die Ärzte und Pfleger in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die den medizinischen Mundschutz dringend benötigen. Daher will Karl-Heinz Platt in Bad Berleburg etwas Gutes tun und verschenkt die Masken an das Krankenhaus und das Pflegeheim. „Ich habe dort angerufen und die Mitarbeiter waren sehr freundlich und haben sich unwahrscheinlich gefreut“, berichtet Platt.

Der Plan

Weil ganz Deutschland derzeit auf der Suche nach diesen Schutzmasken ist, will Platt nun auch mit seinem Kontakt nach China in diese Marktlücke vorstoßen. „Ich habe mich bereits an Gesundheitsminister Jens Spahn, an NRW-Minister Laumann und Landrat Müller vom Kreis Siegen-Wittgenstein gewandt“, so Patt. Bei Bedarf könne er sowohl die Masken in einfacher Ausführung als auch die höherer Qualität für den medizinischen und pflegerischen Bedarf besorgen und verkaufen.

Auch selbstgenähte Masken für den Mund- und Nasenbereich können bis zu einem gewissen Grad Schutz bieten. In Bad Berleburg werden solche Stoffmasken auch ehrenamtlich genäht und verschenkt.