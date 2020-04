Corona: Schützenverein Berleburg sagt seine Schützenfeste ab

Bad Berleburg. Auch Schützenverein Berleburg sagt seine großen Feste und Vereinsveranstaltungen bis einschließlich 31. August ab. Das sagt der Vorstand dazu.

Auch der Schützenverein Berleburg 1838 sagt seine Vereinsaktivitäten angesichts der Coronakrise bis einschließlich 31. August 2020 ab. Betroffen davon sind neben kleineren Veranstaltungen der Kompanien vor allem auch das Schützenfest am 1. Juliwochenende und das für den 23. Mai geplante Jungschützenfest.

„Für unsere beiden Schützenfeste wird es in diesem Jahr, unabhängig wie sich die Situation um Covid-19 entwickelt, keinen Ersatz geben“, erläutern die drei Hauptleute Christian Hainbach, Günther Strack und Michel Hildebrandt in einer gemeinsamen Presseerklärung am Dienstagmorgen.

„In Anbetracht der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, unseren Vereinsmitgliedern, unseren treuen Gästen und aus Solidarität zu allen Schützenvereinen im Altkreis Wittgenstein, haben wir diese Entscheidung schweren Herzens treffen müssen. Die Absage unserer Feste bedauern wir sehr und möchten um Verständnis in diesen schwierigen Zeiten bitten. Der Vorstand des Schützenvereins Berleburg 1838 wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gästen alles erdenklich Gute und natürlich beste Gesundheit, auf dass wir recht bald wieder gemeinsam Schützentradition leben und erleben können.“



Die Berleburger Schützen richten ihre Hoffnungen jetzt auf die Saison 2021.