Corona: Steinschlange in Erndtebrück soll Hoffnung machen

Ein bunter Stein folgt auf den anderen. Begonnen haben damit die „Waldwichtel“ – die Kinder aus der AWO Kindertagesstätte Erndtebrück-Benfe. Sie haben die sechs Grundsteine der Schlange am Steinbruch in Benfe bemalt und dort platziert. Die Steinschlange soll in der Corona-Krise Hoffnung machen und zum Zusammenhalten ermutigen. Die Idee dafür hatte Mutter Sabrina Achenbach, die Teil des Elternrats der Kindertagesstätte ist. Kurzerhand beschloss dieser die Aktion. Nun machen immer mehr Menschen und Organisationen aus Erndtebrück dabei mit.

Erndtebrück: Corona-Schlange wächst immer weiter

„Mal gucken, wo die Schlange mal endet“, sagt Sabrina Achenbach. 270 Steine liegen nun schon in Benfe. Die Inspiration für die Aktion fand Sabrina Achenbach in der Facebookgruppe „Wittistones“. „Anschließend habe ich mit meinen Kindern und meinem Mann ein Schild gebastelt, es aufgestellt und seitdem wächst die Schlange.“ Sarah Yildiz stellte ein ebensolches Schild in der Breidenbachstraße in Erndtebrück auf. Auch dort gibt es nun eine Waldwichtel-Schlange.

Erndtebrück: Kinder machen gerne bei der Schlangenaktion mit

Sabrina Achenbach freut sich, dass die Kinder durch die Schlangen eine schöne Beschäftigung haben: „So haben sie den Anreiz, raus zu gehen, um zu gucken, wie lang die Schlange wird und wie viele bunte Steine da schon liegen“, sagt Sabrina Achenbach. Das Feedback der Kleinen ist sehr gut. „Für die Kinder ist es schön!“, sagt die Initiatorin. Natürlich würden sich auf den Steinen auch kleine Kunstwerke finden, die Erwachsene geschaffen haben. „Überwiegend soll es aber eine Aktion von Kindern sein.“

