Coronavirus: Berleburger Großhandel beliefert Privatpersonen

Bad Berleburg. Das Wittgensteiner Unternehmen 3F Großhandel möchte in Zeiten des Coronavirus helfen: Es beliefert jetzt auch Privathaushalte in Bad Berleburg.

Immer mehr Menschen gehen aus Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, nur noch ungern einkaufen. Das Bad Berleburger Unternehmen 3F Großhandel möchte diesen Verbrauchern gerne helfen. „Wir bieten ab sofort einen Lieferservice für Privathaushalte an“, sagt Angelique Walter von 3F Großhandel. Beliefert werden die Ortschaften in Bad Berleburg.

Was wird beim Berleburger Lieferservice angeboten?

Erhältlich sind unter anderem Obst und Gemüse, Nudeln, Konserven und Getränke. Auch Toilettenpapier, Müllbeutel, Küchenrollen oder Vollwaschmittel kann bestellt werden. Kochzutaten wie Rapsöl oder Nudeln bietet der Berleburger Lebensmittelgroßhandel ebenso an.

Wie läuft die Bestellung bei 3F Großhandel ab?

Wer bei 3F Großhandel bestellen möchte, findet einen fertigen Bestellvordruck auf der Homepage des Unternehmens unter www.3f-berleburg.de/?privatlieferung . Dieser kann heruntergeladen werden. Bestellungen können dann unter Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an aufgegeben werden. Auch das Abfotografieren des Bestellformulars ist möglich. Das Bild kann anschließend per WhatsApp an Tel. 02751/93610 versendet werden. „Natürlich können die Menschen unter dieser Nummer auch einfach bei uns anrufen“, sagt Angelique Walter. Die Bestellung wird am Folgetag ausgeliefert.

Was kostet das Angebot von 3F Großhandel?

Die Bestellung wird für „eine kleine Lieferpauschale von 5 Euro und ab 100 Euro kostenlos im Umkreis von 10 Kilometern“ geliefert, heißt es auf der Seite der 3F Handelsgesellschaft mbH. Beliefert wird von der Ederstraße 72 aus. „Wenn die Lieferung gut läuft, kann man das weiterführen“, so Angelique Walter, die 3F Großhandel zusammen mit ihrem Mann Robin Walter führt.

An wen richtet sich das Angebot in Bad Berleburg?

„Das Angebot richtet sich an alle Personen, die im Moment vorsichtig sind“, sagt Angelique Walter. 3F Großhandel möchte auch ältere und kranke Menschen damit erreichen. Generell seien alle, die den Lieferservice in Anspruch nehmen wollen, willkommen.

Ist die Lieferung in Bad Berleburg trotz „Hamsterkäufen“ sichergestellt?

„Wir haben keinen Lieferengpass“, sagt Angelique Walter. Einzig das Toilettenpapier, das 3F Großhandel gewöhnlich verkauft, ist ausverkauft. Das Unternehmen verkauft derzeit ein anderes Toilettenpapier als gewöhnlich. Ansonsten steht alles wie immer zur Verfügung. „Bei uns ist die Lieferung gesichert“, sagt Angelique Walter.

Wie wird das neue Angebot in Bad Berleburg angenommen?

„Bis jetzt hatten wir noch keine großen Aufträge“, so Angelique Walter. Allerdings steht das Angebot auch erst seit Montag, 17. März, zur Verfügung. Normalerweise beliefert 3F Großhandel Unternehmen, Gastronomien, Krankenhäuser und Einzelhändler. „Wir wollen im Berleburger Raum jetzt erstmal schauen, wie das neue Angebot läuft“, erklärt Angelique Walter.