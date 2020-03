Coronavirus: Die aktuelle Entwicklung in Wittgenstein

In diesem Blog fasst die Lokalredaktion Wittgenstein die aktuellesten Nachrichten, Mitteilungen und Servicethemen rund um die Coronapandemie zusammen.

Stadt Bad Laasphe richtet Corona-Hotline für Bürger ein

Für Personen, die Fragen zu den Auswirkungen des Coronavirus haben oder Hilfe benötigen, hat die Stadtverwaltung ab sofort auch eine spezielle Hotline eingerichtet, die während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, ferner Montag bis Mittwoch 13.30 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag 13.30 bis 17.30 Uhr) besetzt ist.

Die Rufnummer: 07252/909-153. Aktuelle Informationen zur Sachlage vor Ort finden Interessierte zudem jederzeit online auf der Homepage der Stadt Bad Laasphe unter https://www.stadt-badlaasphe.de/aktuelles/corona-virus.html.

Seelsorge

Bad Berleburg. Der evangelische Kirchengemeinde Bad Berleburg meldet: Wie es der Allgemeinverfügung des Bürgermeisters Bernd Fuhrmann entspricht, finden auch in der Ev. Kirchengemeinde Bad Berleburg ab sofort keine Kreise und Gruppen mehr statt, auch nicht der irrtümlich angekündigte Frauenabendkreis am kommenden Donnerstag. Das gilt mindestens bis zum 19. April 2020.

Aktuelle Informationen und tägliche Andachten finden Sie auf unserer Homepage unter www.ev-kirche-berleburg.deDie Gemeindepfarrerinnen Claudia Latzel-Binder und Christine Liedtke sind telefonisch für Seelsorgeanliegen erreichbar.

Einkaufsservice für ältere Menschen

Arfeld. „Das Corona Virus beeinflusst aktuell unser aller Leben“, schreibt die Burschenschaft Arfeld. „Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen und auf vieles Verzichten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Fakt ist aber, dass die Erkrankung für junge Menschen wesentlich ungefährlicher ist als für Personen höheren Alters, oder mit Vorerkrankungen. Aus diesem Grund hat die Burschenschaft Arfeld beschlossen, sich solidarisch zu zeigen und Menschen, die zur Risikogruppe gehören, Hilfe anzubieten. Konkret möchten wir für gefährdete Arfelder*innen Einkäufe und Apothekengänge übernehmen. Viele Mitglieder der Burschenschaft nehmen an der Aktion teil und möchten damit die ältere Generation im Dorf unterstützen. Wir bitten darum, das niemand scheut, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Solidarität ist das, was unsere Dorfgemeinschaft ausmacht und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass wir auch diese Ausnahmesituation gut zusammen überstehen. Koordiniert wird die Aktion vom 2. Vorsitzenden Tim Limper und vom Schriftführer Tobias Beitzel. Alle anfragen bzgl. des Hilfsangebotes sollen bitte an sie gerichtet werden.

Kontaktdaten: Tim Limper, Tel.: 0171/1899454, Tobias Beitzel, Tel.: 0163/2989742

Volksbank Mittelhessen liefert Bargeld

Die Volksbank Mittelhessen ist auch in schwierigen Zeiten für ihre Mitglieder da. Ab sofort gilt der kostenlose Bargeld-Lieferservice für hilfsbedürftige Mitglieder Mittelhessen. Solidarität und Zusammenhalt werden in Zeiten der sich ausweitenden Coronaviren-Krise umso wichtiger. Gerade die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind auf Unterstützung angewiesen. Daher bietet die Volksbank Mittelhessen hilfsbedürftigen Mitgliedern ab sofort und im gesamten Geschäftsgebiet einen kostenlosen Bargeld-Lieferservice an.

Einkaufen gehen, mit dem Hund mal Gassi, Post wegbringen – für viele Menschen sind solche normalen Dinge des Lebens derzeit ein unkalkulierbares Risiko. Glücklicherweise gibt es immer mehr Nachbarn, Freunde und Vereinskameraden, die ihren Mitmenschen zur Seite stehen und Hilfe anbieten. Als Genossenschaftsbank fühlt sich die Volksbank Mittelhessen ihren Mitgliedern in besonderer Weise verbunden und verpflichtet. Dies gilt umso mehr in so schwierigen Zeiten. Mitglieder, die aufgrund der derzeitigen Ansteckungsgefahr oder aus gesundheitlichen Gründen sich nicht in der Lage sehen, eine Filiale oder SB-Stelle aufzusuchen, bietet die Volksbank Mittelhessen einen Bargeld-Lieferservice an. Bestellungen werden unter der zentralen 0641/70050 entgegengenommen.

Ein Bote bringt die Auszahlung anschließend direkt zur Übergabe nach Hause. Dieser besondere Service ist ausschließlich hilfsbedürftigen Mitgliedern vorbehalten.