Coronavirus: Die aktuelle Entwicklung in Wittgenstein

In diesem Blog fasst die Lokalredaktion Wittgenstein die aktuellesten Nachrichten, Mitteilungen und Servicethemen rund um die Coronapandemie zusammen.

Kein Zwillingsbasar

Der für 22. März geplante Zwillingsbasar in der Frankenberger Ederberglandhalle wird abgesagt. Bereits überwiesene Tischgebühren werden zurückerstattet. Weil die Halle im Sommer wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werde, so die Veranstalter, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wann und wo der nächste Zwillingsbasar stattfinden werde.

Gottesdienste per Telefon und Youtube

Bad Berleburg/Bad Laasphe. Aufgrund der Corona-Pandemie finden aus Gründen der Prävention in der gesamten Gebietskirche Westdeutschland der Neuapostolischen Kirche bis auf Weiteres keine Gottesdienste statt, zunächst einmal bis einschließlich 2. April. Am Sonntag, 22. und 29. März wird jeweils um 10 Uhr ein zentraler Gottesdienst stattfinden, der per Telefon und YouTube übertragen wird; die Telefon-Nummer beziehungsweise der Link wurde bereits innerhalb der Gemeinden bekanntgegeben.

Kirchliche Gruppen pausieren

Bad Berleburg. Wie es der Allgemeinverfügung des Bürgermeisters entspricht, finden auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Berleburg ab sofort keine Kreise und Gruppen mehr statt, auch nicht der irrtümlich angekündigte Frauenabendkreis am kommenden Donnerstag. Das gilt mindestens bis zum 19. April.

Die Gemeindepfarrerinnen Claudia Latzel-Binder und Christine Liedtke sind telefonisch für Seelsorgeanliegen erreichbar.

Aktuelle Informationen und tägliche Andachten auf der Homepage www.ev-kirche-berleburg.de.

Veranstaltungsabsagen Stand Dienstag

Bad Berleburg

Der Fredensborg-Ring Bad Berleburg sagt die für Freitag, 20. März, geplante Jahreshauptversammlung wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Die für Montag, 23. März, angesetzte Mitgliederversammlung des Vereins Atempause Wittgenstein wird bis auf weiteres verschoben

Der Vorstand des SSV Müsse hat sich entschlossen, das Konzert der Musikkapelle Salchendorf am Samstag, 25. April, in Müsse abzusagen. Der Nachholtermin wird frühzeitig bekanntgegeben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Die SGV-Abteilung Girkhausen sagt die für Mittwoch, 25. März, geplante Wanderung mit Singenachmittag im Hof Dambach ab.

Die Jahreshauptversammlung des Wittgensteiner Heimatvereins am Samstag, 28. März, findet nicht statt.

Der Vorstand des SSV Müsse sagt alle geplanten Veranstaltungen ab. Das betrifft das Jubiläumskonzert, die Fahnenweihe und die Jahreshauptversammlung des SSpV. Dazu wird der Thekenbetrieb inklusive Übungsschießen bis auf weiteres eingestellt. Alle Veranstaltungen sind verschoben, aber werden zu einem späterem Zeitpunkt nachgeholt.

Erndtebrück

Die für Samstag, 21. März, geplante Marathonwanderung um Erndtebrück wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Jahreshauptversammlung des VdK Erndtebrück am Freitag, 27. März, fällt ausgegebenem Anlass aus. Ein neuer Termin wird in der Tagespresse bekannt gegeben.

Die für Freitag, 27. März, geplante Jahreshauptversammlung des Chores „Chorisma“ findet aus gegebenem Anlass nicht statt.

Die für Freitag, 20. März, im Gasthof „Ginsberger Heide“ in Lützel geplante Jahreshauptversammlung des Westfälischen Pferdestammbuchs findet nicht statt.

Das Treffen des Vereins „Wittgenstein im Wandel“ am Donnerstag, 26. März, in der Pizzeria „Bella Italia“ entfällt.

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Womelsdorf, die ursprünglich am Samstag, 28. März, stattfinden sollte, fällt aus.

Kulturbüro bündelt Veranstaltungsabsagen

Zur Zeit sind so gut wie alle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreis Siegen-Wittgenstein abgesagt. Aus diesem Grund senden wir Ihnen heute keine Veranstaltungsinformationen zu. Wir versuchen, alle Absagen und Veranstaltungsverschiebungen auch in dem Veranstaltungskalender Kultur!Aktuell. zu berücksichtigen, sobald wir diese Informationen vorliegen haben. Trotzdem wird dies nicht bei allen abgesagten oder verschobenen Terminen der Fall sein.

Ggf. informieren Sie sich daher bitte über die Info-Telefonnummern der einzelnen Veranstaltungen, ob diese stattfinden. Die jeweiligen Telefonnummern können Sie hier nachschauen: www.siwitermine.de Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche zu unserem Angebot haben, rufen Sie uns an:Kultur!Büro. Kreis Siegen-Wittgenstein, Tel.: 0271/333-2446.

Losung und Lehrtext den Tag

Wittgenstein. Der evangelische Kirchenkreis Wittgenstein wird künftig von montags bis samstags jeden Tag einen ganz kurzen Impuls zu Losung und Lehrtext geben. Die Herrnhuter Losungen bestehen aus einer Sammlung von kurzen Bibeltexten des Alten und des Neuen Testamentes. Sie gelten als überkonfessionell, da sie für alle Christen, gleich welcher Konfession, verfasst werden. Entstanden ist das Konzept vor knapp 300 Jahren dank Nikolaus Ludwig von Zinzendorf aus der Herrnhuter Brüdergemeinde. Durch Auslosen wird für jeden Tag des Jahres ein alttestamentlicher Vers festgelegt, dazu wird aus dem Neuen Testament durch einen Mitarbeiter der Brüdergemeinde ein so genannter Lehrtext gewählt, der üblicherweise in direktem oder thematischem Bezug zu dem gelosten alttestamentlichen Vers steht.

Es wartet alles auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt (Psalm 104,27-28). Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. (1. Petrus 2,33).

Ein kurzer Gedanke dazu, in diesem Fall von Pfarrerin Kerstin Grünert aus Erndtebrück:

„Veranstaltungsverbot – Gottesdienstverbot. Hört sich doch total schrecklich an. Wie aus dunkelster Vergangenheit oder schon absolut endzeitlich. Also finden heute auch keine Passionsandachten statt. Kein organisiertes Besinnen auf den Leidensweg Jesu Christi. Besinnen wir uns also so – jeder für sich. Mit den Worten aus der Tageslosung für diesen Tag: Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Gott, wie sollst du gut schmecken, wenn die Bitterkeit grad alles überdeckt? Mach uns satt mit deiner Würze und dem Zucker, der dem Herzen so gut tut. So wollen wir dich schmecken. Amen!“

Stadt Bad Laasphe richtet Corona-Hotline für Bürger ein

Für Personen, die Fragen zu den Auswirkungen des Coronavirus haben oder Hilfe benötigen, hat die Stadtverwaltung ab sofort auch eine spezielle Hotline eingerichtet, die während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, ferner Montag bis Mittwoch 13.30 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag 13.30 bis 17.30 Uhr) besetzt ist.

Die Rufnummer: 02752/909-153. Aktuelle Informationen zur Sachlage vor Ort finden Interessierte zudem jederzeit online auf der Homepage der Stadt Bad Laasphe unter https://www.stadt-badlaasphe.de/aktuelles/corona-virus.html.

Seelsorge

Bad Berleburg. Der evangelische Kirchengemeinde Bad Berleburg meldet: Wie es der Allgemeinverfügung des Bürgermeisters Bernd Fuhrmann entspricht, finden auch in der Ev. Kirchengemeinde Bad Berleburg ab sofort keine Kreise und Gruppen mehr statt, auch nicht der irrtümlich angekündigte Frauenabendkreis am kommenden Donnerstag. Das gilt mindestens bis zum 19. April 2020.

Aktuelle Informationen und tägliche Andachten finden Sie auf unserer Homepage unter www.ev-kirche-berleburg.deDie Gemeindepfarrerinnen Claudia Latzel-Binder und Christine Liedtke sind telefonisch für Seelsorgeanliegen erreichbar.

Einkaufsservice für ältere Menschen

Arfeld. „Das Corona Virus beeinflusst aktuell unser aller Leben“, schreibt die Burschenschaft Arfeld. „Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen und auf vieles Verzichten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Fakt ist aber, dass die Erkrankung für junge Menschen wesentlich ungefährlicher ist als für Personen höheren Alters, oder mit Vorerkrankungen. Aus diesem Grund hat die Burschenschaft Arfeld beschlossen, sich solidarisch zu zeigen und Menschen, die zur Risikogruppe gehören, Hilfe anzubieten. Konkret möchten wir für gefährdete Arfelder*innen Einkäufe und Apothekengänge übernehmen. Viele Mitglieder der Burschenschaft nehmen an der Aktion teil und möchten damit die ältere Generation im Dorf unterstützen. Wir bitten darum, das niemand scheut, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Solidarität ist das, was unsere Dorfgemeinschaft ausmacht und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass wir auch diese Ausnahmesituation gut zusammen überstehen. Koordiniert wird die Aktion vom 2. Vorsitzenden Tim Limper und vom Schriftführer Tobias Beitzel. Alle anfragen bzgl. des Hilfsangebotes sollen bitte an sie gerichtet werden.

Kontaktdaten: Tim Limper, Tel.: 0171/1899454, Tobias Beitzel, Tel.: 0163/2989742

Volksbank Mittelhessen liefert Bargeld

Die Volksbank Mittelhessen ist auch in schwierigen Zeiten für ihre Mitglieder da. Ab sofort gilt der kostenlose Bargeld-Lieferservice für hilfsbedürftige Mitglieder Mittelhessen. Solidarität und Zusammenhalt werden in Zeiten der sich ausweitenden Coronaviren-Krise umso wichtiger. Gerade die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind auf Unterstützung angewiesen. Daher bietet die Volksbank Mittelhessen hilfsbedürftigen Mitgliedern ab sofort und im gesamten Geschäftsgebiet einen kostenlosen Bargeld-Lieferservice an.

Einkaufen gehen, mit dem Hund mal Gassi, Post wegbringen – für viele Menschen sind solche normalen Dinge des Lebens derzeit ein unkalkulierbares Risiko. Glücklicherweise gibt es immer mehr Nachbarn, Freunde und Vereinskameraden, die ihren Mitmenschen zur Seite stehen und Hilfe anbieten. Als Genossenschaftsbank fühlt sich die Volksbank Mittelhessen ihren Mitgliedern in besonderer Weise verbunden und verpflichtet. Dies gilt umso mehr in so schwierigen Zeiten. Mitglieder, die aufgrund der derzeitigen Ansteckungsgefahr oder aus gesundheitlichen Gründen sich nicht in der Lage sehen, eine Filiale oder SB-Stelle aufzusuchen, bietet die Volksbank Mittelhessen einen Bargeld-Lieferservice an. Bestellungen werden unter der zentralen 0641/70050 entgegengenommen.

Ein Bote bringt die Auszahlung anschließend direkt zur Übergabe nach Hause. Dieser besondere Service ist ausschließlich hilfsbedürftigen Mitgliedern vorbehalten.