Coronavirus: Kreis Siegen-Wittgenstein empfiehlt Absagen

Die gute Nachricht vorweg: Bislang stehen in Wittgenstein keine weiteren Veranstaltungsabsagen wegen des Corona-Virus’ an, aber „das Kreisgesundheitsamt schließt sich der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an und empfiehlt den Ordnungsbehörden der elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, zu denen mehr als 1.000 Personen erwartet werden, abzusagen“, heißt es in einer aktuellen Meldung des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Wittgenstein: Bürgermeister beraten über den Coronavirus

Der Umgang mit Veranstaltungen werde Thema auf einer Ortsbehördenkonferenz sein, zu der Landrat Andreas Müller die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Dienstag, 10 März, eingeladen hat. Es solle ein Arbeitskreis gebildet werden, der sich intensiver mit der Durchführung von Veranstaltungen beschäftige.

Zwischenzeitlich hat das Land eine Empfehlung zum Umgang mit schulischen Veranstaltungen veröffentlicht. Darin wird empfohlen, zunächst bis zum Beginn der Osterferien von schulischen Veranstaltungen abzusehen. Damit folgt Landrat Müller einer gleichlautenden Anweisung aus dem NRW-Schulministerium. Das betrifft Aufführungen, Versammlungen, Feste und Konzerte.

Wittgenstein: Schulen überprüfen, ob Veranstaltungen stattfinden können

Eine Stichprobe der Redaktion ergibt, dass das Städtische Gymnasium Bad Laasphe und auch die Realschule Erndtebrück prüfen, welche Veranstaltungen anstehen und ob sie diese absagen müssen.

Die Stadt Siegen hat ihre Sportlerehrung abgesagt. Am Wochenende waren in Bad Berleburg und Erndtebrück der Bezirksdelegiertentag des Schützenbezirks Westfalen-Süd und die Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg vorsorglich abgesagt worden. Weitere Veranstaltungsabsagen sind bislang aber nicht vorgesehen.

Coronavirus: Revolten in italienischen Gefängnissen Coronavirus- Revolten in italienischen Gefängnissen

In Wittgenstein finden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen nur selten statt

„Die Versammlungen und Veranstaltungen in Erndtebrück erreichen nicht annähernd die Größenordnung von 1000 Personen, für die das Bundesgesundheitsministerium eine Absage empfiehlt. Weiterhin steht die Gemeinde Erndtebrück natürlich in engem Austausch mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein “, heißt es aus dem Rathaus der Gemeinde Erndtebrück.

Steffi Treude von der Stadtverwaltung Bad Berleburg erläutert ähnlich: „Die Zahl von mehr als 1.000 Personen betrifft uns in Bad Berleburg nur sehr selten und soweit uns bekannt ist erst im Mai zum Wollmarkt wieder. Bis dahin werden wir die Situation und die weitere Entwicklung bzgl. des Corona-Virus beobachten.“

Für die Stadt Bad Laasphe argumentiert Dezernent Rainer Schmalz ebenfalls mit der Größenordnung und betont: „Bislang gibt es keine Absagen.“