Coronavirus: Tag eins in Wittgensteins Kitas nach Schließung

Es ist ruhig in der Kita am Bäderborn in Bad Laasphe. Dort, wo vergangene Woche noch Kinder umherliefen, spielten und miteinander lachten, herrscht am Montagmorgen Leere. Lediglich die Mitarbeiter sind vor Ort – so auch Angelika Krämer, Leiterin der Kita. „Gut, dass die Eltern so toll reagiert haben und sich selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern“, sagt sie und lacht.

Anders als erwartet, kam an diesem Morgen niemand, um sein Kind in die Betreuung zu bringen. Die Kitaleiterin sei froh, dass alles so reibungslos klappte. Und das, obwohl sie alle erst am Freitag von der Schließung erfuhren. „Wir haben die Eltern direkt am Freitag und noch einmal am Samstag durch den Elternrat über die neue Situation informiert und ihnen geraten, ihre Kinder, wenn möglich zu Hause zu lassen. Denn nur so kann die Maßnahme greifen und das Virus eingedämmt werden.“ Dennoch betont sie: „Wir haben auf jeden Fall einen Betreuungsplatz, wenn jemand gar nicht weiß, wohin mit seinem Kind.“

Einsichtige Eltern in Bad Berleburg

Montag und Dienstag haben Eltern noch die Möglichkeit, ihre Kinder zur Betreuung in die Kita zu bringen. Ab Mittwoch sollen nur noch Schlüsselpersonen dieses Angebot nutzen – wer zu dieser Personengruppe im Einzelnen zählt werde aktuell noch geprüft – so die Antwort der Kita Blauland in Bad Berleburg. „Es gibt noch viele Dinge, die wir mit unserem Dachverband heute besprechen müssen“, heißt es. Nur wenige Eltern seien mit ihren Kindern am Morgen zur Kita gekommen. Und die zeigten sich einsichtig.

Kaum eine Familie nutzt das Angebot

Auch in Erndtebrück sei die Lage in den Kitas am Montagmorgen entspannt. „Hier in Birkelbach ist es bislang ruhig. Wir haben aktuell kaum Kinder zu betreuen“, sagt Denise Pietrowski, kommissarische Einrichtungsleiterin. Die Kita Sonnenau hat gar kein Kind in der Betreuung – das überraschte selbst Leiterin Birgit Bönsch. „Es ist erstaunlich, wie gut die Eltern das alles meistern. Für sie war die Situation ganz klar.“ Auch telefonische Anfragen seitens der Eltern gab es am Montag kaum. Dabei betreut die Kita rund 80 Familien. Familien, die nun schauen müssen, wie sie ihre Kinde bis zu den Osterferien betreuen lassen.