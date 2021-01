CVJM Wittgenstein, SSV Müsse, Pastoralverbund Wittgenstein

Wittgenstein Die CVJM-Kreisverbände treffen sich online, der SSV Müsse sagt seine Hauptversammlung ab, Pfarrer Berkenkopf wird ins Amt eingeführt

CVJM: Online-Vorbereitungstreffen

Die beiden CVJM-Kreisverbände Biedenkopf und Wittgenstein laden für Mittwoch, 20. Januar, 20 Uhr, herzlich zum Planungstreffen „100 Jahre CVJM-Kreisverbindung“ per Online-Meeting ein. Die Zugangsdaten stehen auf der Homepage cvjm-wittgenstein.de. Alle Interessierten CVJM-ler sind herzlich eingeladen.

SSV Müsse sagt Jahreshauptversammlung ab

Traditionell findet die alljährliche Jahreshauptversammlung des SSV Müsse Ende Januar statt. In diesem Jahr war sie für Samstag, 30. Januar, geplant. Aufgrund der anhaltend hohen COVID-19-Infektionszahlen sowie der neu beschlossenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung ist der SSV Müsse jedoch leider gezwungen, die Mitgliederversammlung abzusagen und bis auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sobald es die Situation zulässt, wird die Mitgliederversammlung nachgeholt. Der SSV Müsse teilt den Termin rechtzeitig mit und wünscht allen Mitgliedern bis dahin alles Gute.

Einführung Pfarrer Stephan Berkenkopf

Ab Montag, 1. Februar, wird Pfarrer Stephan Berkenkopf offiziell den katholischen Pastoralverbund Wittgenstein leiten. Die offizielle Einführung wird am Sonntag, 7. Februar, ab 15 Uhr in Bad Laasphe sein. Eigentlich sei das ein guter Anlass „für erste Gespräche und für ein geselliges Beisammensein, doch in Corona-Zeiten müssen wir flexibel sein und das Willkommenheißen und Begrüßen den Hygiene-Maßnahmen anpassen“, heißt es dazu im aktuellen Pfarrbrief. Das bedeutet: Es findet am 7. Februar ab 15 Uhr eine feierliche Andacht zur Einführung mit überwiegend geladenen Gästen statt. Bereits am Dienstag, 2. Februar, gibt es jedoch die Möglichkeit, die täglichen Heiligen Messen zusammen mit Pfarrer Berkenkopf zu feiern und mit ihm die ersten Worte mit Abstand und Maske auf dem Kirchplatz zu wechseln.

Leimstruther Schützen schieben Versammlung

Die Jahreshauptversammlung des Schieß- und Schützenvereins Leimstruth 1956 kann aufgrund der Corona-Situation leider nicht stattfinden. Regulärer Termin wäre der kommende Samstag, 23. Januar, gewesen. Sollten es die Umstände zulassen, könnte die Jahreshauptversammlung am 27. März durchgeführt werden. "Hierzu werden wir zu gegebener Zeit informieren", teilt der Verein mit.