Der ganz normale Corona-Alltag einer Bad Laaspher Lehrerin

Ausschlafen, viel Freizeit und ab und an mal ein paar Aufgaben stellen – so dürften sich einige den Alltag eines Lehrers in Coronazeiten wohl vorstellen. Doch weit gefehlt, denn: Der Alltag der Lehrer ist durch den Unterrichtsausfall in den Klassenräumen zum Teil sogar stressiger als zuvor. Zahlreiche Mails überfluten die virtuellen Postfächer der Pädagogen zum Teil und die Aufgabenstellung ist nicht immer einfach – das weiß auch Elisa Gaz-Hikade. Sie ist Lehrerin an der Realschule Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe und unterrichtet insgesamt neun Lerngruppen in Biologie und Englisch – darunter auch eine Abschlussklasse.

Ihr Alltag? Wie gewohnt aufstehen und in die Schule fahren bis 12 Uhr. Dann, nach einer kurzen Pause, geht es im Homeoffice weiter – was zwar normalerweise auch der Fall ist, nur zieht sich der Homeoffice-Part des Lehrerberufs jetzt oft bis in die späten Abendstunden.

Aufgaben für rund 200 Schüler

Elisa Gaz-Hikade unterrichtet an der Realschule Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe: „Die Schüler brauchen Abwechslung. Daher schicke ich sie im Fach Biologie für manche Aufgaben nach draußen, damit sie auch weiterhin motiviert bleiben.“ Foto: Privat

Bis zu vier Stunden mehr arbeitet die junge Lehrerin nun täglich. Und das kann manchmal auch ganz schön schlauchen. „Sonst habe ich mir immer den Sonntag genommen für eine Auszeit. Das geht heute nicht mehr“, sagt sie und lacht. Sie liebt ihren Beruf – auch, wenn es in der aktuellen Corona-Krise nicht immer einfach ist. „Niemand weiß, wie es weiter geht. Wir sitzen alle auf heißen Kohlen.“ Daher sei gerade der Austausch mit Eltern, Schülern und Kollegen sehr wichtig. „Mit den Schülern meiner eigenen Klasse stehe ich eigentlich täglich in Kontakt.“

Die Aufgaben verteilt Gaz-Hikade per Mail. „In der ersten Phase haben wir einmal die Aufgaben verteilt und den Schülern bis zu den Osterferien Zeit zum Bearbeiten gegeben. Jetzt mache ich das aber wöchentlich.“ Und noch etwas ist der jungen Lehrerin wichtig: „Die Schüler brauchen Abwechslung. Daher schicke ich sie im Fach Biologie für manche Aufgaben nach draußen, damit sie auch weiterhin motiviert bleiben.“ Motiviert – das ist auch Gaz-Hikade. „Ich bemühe mich, allen zeitnah zu antworten. Aber bei rund 200 Schülern ist das nicht immer sofort möglich. Manchmal bleibt das Gefühl, nicht allen gleich gerecht zu werden, obwohl man 250 Prozent gibt. Das ist nicht immer leicht.“

Bewährte Kommunikation per Mail

Daher hat Gaz-Hikade für sich ein Konzept entwickelt. Im Wechsel antwortet sie ihren Schülern nun klassenweise. Gleichzeitig aber bietet sie auch anderen Schülern die Gelegenheit, freiwillig ihre Ergebnisse per Mail zu schicken. „Natürlich ersetzt dies nicht die persönliche Rückmeldung, die die Schüler für gewöhnlich während des Unterrichts vor Ort erhalten, aber wir tun alle unser Bestes, damit alle eine Art Rückmeldung bekommen – auch wenn es nur in Form einer Korrektur ist.“

Neben der Beantwortung der Mails und dem Vorbereiten des Unterrichts für die Abschlussklassen benötigt die Lehrerin auch einige Zeit für die Aufgabenstellung. Je nach Klasse kann dies zwischen 30 Minuten und drei Stunden dauern. „Es kommt immer darauf an, wie viel Hilfestellung die Gruppe benötigt und bei welchem Unterrichtsstoff sie sich befinden.“ Das Aufwendige daran? Alles muss verschriftlicht werden. Und noch was: „Man weiß natürlich auch nie, wie die Unterstützung zuhause ist. Nicht jeder ist für das Lernen auf Distanz geschaffen“, so Gaz-Hikade, die gemeinsam mit anderen Kollegen auch schon diverse Online-Plattformen für den Unterricht ausprobiert hat. Überzeugt hat jedoch keine zu hundert Prozent. Daher habe man sich auf die Kommunikation per Mail geeinigt. „Das läuft auch gut soweit“, sagt sie. Sowohl Eltern als auch Schüler zeigen in der derzeitigen Situation viel Verständnis.

Räumlich eine Herausforderung

Dennoch vermisst Elisa Gaz-Hikade ihre Schüler. „Aus Lehrer-Sicht würde ich mich natürlich freuen, wenn alle Schüler die Gelegenheit hätten, wieder zur Schule zu kommen. Aber ich weiß auch, dass dies räumlich eine Herausforderung wäre, weil man die ganzen Hygiene-Vorschriften natürlich beachten muss.“ Trotz allem aber bleibt die junge Lehrerin optimistisch, dass sie gemeinsam mit den Kollegen, Schülern und Eltern auch diese Krise gut meistern wird.