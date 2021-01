Der Winter kehrt zurück nach Wittgenstein

Wittgenstein Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee oberhalb von 400 Metern - so lautet die Wettervorhersage von Julian Pape für das Wochenende.

Die nächsten Tage

Nach einer milden Phase, welche den Schnee entlang von Eder und Lahn weitgehend wieder dahin gerafft hat, erreichen kurz vor dem Wochenende wieder kältere Luftmassen die Region. Diese bringen am Freitag auf den Höhen bereits wieder Schneeflocken, in den Tälern fallen die einzelnen Schauer meist noch als Regen oder Schneeregen. Der Samstag beginnt überwiegend trocken. Zum Nachmittag und Abend erreicht dann aber ein etwas kräftigeres Niederschlagsgebiet die Region. In dessen Umfeld schneit es auch wieder bis in die Täler und zumindest oberhalb von rund 400 m wird es erneut weiß, am Rothaarsteig sind bis zu 10 cm Neuschnee möglich. Im Laufe des Sonntags zieht der Niederschlag dann nach Hessen ab und die Wolken lockern wieder etwas auf.

Die weiteren Aussichten

Zur Wochenmitte erneute Milderung ? Beständigkeit ist anscheinend keine Stärke des diesjährigen Januars. So bleibt es am Montag und Dienstag noch recht kalt mit einigen Schneeschauern und weiterem Neuschneezuwachs ab rund 500 m Höhe. Voraussichtlich am Mittwoch bringt ein neues Tief dann wieder eine Milderung, so dass in der 2. Wochenhälfte wohl auch auf den Bergen wieder eine neue Tauwetterlage beginnt.

Mehr unter www.wetter-wittgenstein.de

Freitag

Min: 5-1°C

Max: 1-5°C

Samstag

Min: 2-(-2)°C

Max: -1-3°C

Sonntag

Min: 1-(-2)°C

Max: -2-(-2)°C

Am kältesten (Dienstag bis Donnerstag)

Pastorenwiese: -0,3°C

Hesselbach: -0,2°C

Benfe: 0,1°C

Am wärmsten (Montag bis Mittwoch)

Bad Laasphe: 7,2°C

Feudingen: 6,7°C

Bad Berleburg: 6,1°C

Am nassesten (Montag bis Mittwoch)

Erndtebrück: 18,4 mm

Feudingen: 12,8 mm

Birkelbach: 12,4 mm