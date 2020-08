Diedenshausen: 47-Jährige Fahrerin kollidiert mit Reh

Bad Berleburg. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Leichtkraftrad auf der L 717 von Bad Berleburg nach Diedenshausen unterwegs, als es passierte.

Eine 47-jährige Zweirad-Fahrerin war von Bad Berleburg über die Landstraße L 717 in Richtung Diedenshausen unterwegs, als es passierte: In einer Kurve sprang plötzlich ein Reh über die Leitplanke und prallte gegen das Fahrzeug. Durch den Aufprall stürzte die 47-Jährige und verletzte sich vergleichsweise leicht, das Wildtier verstarb an der Unfallstelle.