Digitales Gebetsfrühstück macht Appetit

Raumland Diesmal konnten sich die Teilnehmer nur online sehen, trotzdem fühlten sie sich durch das gemeinsame Gebet miteinander verbunden.

Im Rahmen der Allianzgebetswoche trafen sich jeden Morgen um 6 Uhr rund 15 Teilnehmer zum digitalen Gebetsfrühstück von CVJM und Evangelischer Gemeinschaft Raumland. Während normalerweise allerlei Brötchen verdrückt werden, konnte die traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr nur online stattfinden. Der zentrale Mittelpunkt blieb aber gleich: Gottes Wort und Gebet. So wurde ein biblischer Impuls an den Anfang gestellt, bevor die Frühaufsteher gemeinsam gebetet haben.

Nicht vom Brot allein

„Auch wenn wir nur uns nur online sehen konnten, so waren wir doch durch unseren Herrn verbunden“, so Joachim Hedrich, Leiter der Gemeinschaft und Martin Wunderlich vom CVJM ergänzt: „Jesus selbst hat gesagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt und so konnten wir auch so gut gestärkt in den Tag starten, denn sein Wort macht Appetit.“