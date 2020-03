DLRG Bad Laasphe kann endlich fürs Vereinsheim planen

Ein seit Jahren verfolgte Projekt wird bald Wirklichkeit und die DLRG verzeichnet Mitgliederzuwächse.

Bad Laasphe. Die 1. Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Bad Laasphe, Caroline Reppel, blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So sind die Anfängerschwimmkurse nach wie vor gut besucht. Allerdings müssen hier nicht mehr allzu lange Wartelisten verzeichnet werden, sodass die Ortsgruppe in der Lage ist, ein gutes Angebot im Bereich des Anfänger-/ Kinderschwimmens anzubieten. Bestätigt werden konnten die positiven Zahlen durch den Leiter Ausbildung Patrick Scholz und den Geschäftsführer Carsten Müller. So konnten im vergangenen Jahr zahlreiche Kurse durchgeführt und eine Vielzahl von Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen verliehen werden.

Mitgliederzuwachs

Die Ortsgruppe kann zudem seit Jahren stabile Mitgliederzahlen verzeichnen, sodass die Ortsgruppe mit 18 Neuzugängen im Jahr 2019 und derzeit 217 Mitgliedern auch personell gut aufgestellt ist. Besonders aktiv ist hier vor allem die Jugend des Vereins, sodass es nicht verwundert, dass die größte Zahl der Mitglieder im Bereich der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verzeichnen ist.

Für die Jugend des Vereins konnte Jugendwartin Anne Endtner zudem über eine Reihe an Veranstaltungen berichten. Neben zwei Wanderungen, einer mehrtägigen Zeltfreizeit und der Teilnahme am Wasserrettungsdienst an der Ostsee, konnte Anne Endtner auch über einen Spielenachmittag im Dezember 2019 berichten. Gefördert vom Landessportbund hatte die Ortsgruppe hier ein Programm mit verschiedenen Wasserspielen für die Kinder des Vereins und die künftigen Schulkinder örtlicher Kindergärten auf die Beine gestellt. Ein DLRG-Turnbeutel als Geschenk für jedes Kind rundete den Tag ab.

Vereinsheim wird konkreter

Erfreuliche Nachrichten konnten zudem Patrick Scholz und Carsten Müller mitteilen: Nach einigen Jahren der Planung geht nun das Projekt Vereinsheim in die nächste Phase. Nachdem der Verein durch Spenden und eigene Sparbemühungen in den vergangenen Jahren die notwendigen finanziellen Mittel zusammen geholt haben, konnte im vergangenen Jahr die detaillierte Planung begonnen werden. Da nunmehr auch die Baugenehmigung vorliegt, plant die Ortsgruppe nun in diesem Jahr die Realisierung. Besonders erfreulich war da auch die Nachricht, dass auch der DLRG-Bundesverband die Realisierung des Vereinsheims fördern möchte. Allerdings liegt hier noch viel Arbeit vor der Ortsgruppe, da es nun gilt, die bisherigen Planungen konkret umzusetzen. So ist die Ortsgruppe derzeit noch auf der Suche nach einer heimischen Firma, die die Tiefbauarbeiten und die Bodenplatte realisieren kann.

Bei dem Bau des Vereinsheims handelt es sich um ein Projekt, das von der Ortsgruppe bereits seit vielen Jahren verfolgt wird, bislang allerdings an den finanziellen Mitteln scheiterte. Alle sind sich aber einig, dass der Bau wesentlich dazu beitragen wird, die Qualität der Vereinsarbeit zu stärken.

Vorstandswahlen und Abschiede

Nach der Vielzahl an Berichten zum abgelaufenen Geschäftsjahr galt es zum Abschluss noch einige Vorstandsposten neu zu besetzen. Caroline Reppel wurde als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Ebenso der Referent für Öffentlichkeitsarbeit/Presse Marc-André Amos sowie der Referent für Öffentlichkeitsarbeit/Internet Carsten Müller. Anne Endtner stellte ihr Amt als stellvertretende Leiterin Ausbildung zur Verfügung. Dieses wird von Melanie Brück übernommen. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Jan Philipp Klein gewählt. Er übernimmt das Amt von Tanja Schneider, die dieses zuvor neun Jahre lang begleitet hat. Caroline Reppel dankte Tanja Schneider für die langjährige Tätigkeit im Vorstand, in deren Verlauf sie vor dem Amt der 2. Vorsitzenden auch lange Jahre das Amt der Schriftführerin begleitet hatte.