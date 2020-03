DRK-Erndtebrück: Christian Buch ist neuer Vorsitzender

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“: Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes in Erndtebrück, Norbert Bleischwitz, die anwesenden Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung im DRK-Heim an der Struthstraße. „Mit diesen Worten habe ich vor 27 Jahren mein Amt als 1. Vorsitzender übernommen – und heute gebe ich es mit diesen Worten an meinen Nachfolger weiter.“ Gleich vorweg: Es ist Christian Buch, seit 26 Jahren Mitglied des DRK-Ortsvereins.

Der Abschied

Anschließend hatten Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau und der Leiter des Erndtebrücker Feuerwehr-Löschzuges 1, Dietmar Born, das Wort. Auch der Vorsitzende des Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, Dr. Martin Horchler, bereicherte die Sitzung. Alle wünschten der Versammlung einen harmonischen Verlauf und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre innerhalb der Gemeinde. In Anbetracht der Verabschiedung von Bleischwitz wählte Dr. Horchler emotionale Worte: „Der Himmel fing an zu weinen, als Sie ihren Rücktritt verkündeten. Sie führten den Ortsverein 27 Jahre lang stets vorbildlich. Ich wünsche Ihnen für Ihren Ruhestand nur das Allerbeste.“ Dem Lob und den guten Wünschen schlossen sich Born und Gronau an: „Wir wussten, dass auf Sie Verlass ist und war.“

Die Mitglieder

Trotz der gedrückten Stimmung konnte das DRK im vergangenen Jahr einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. „Die Mitgliederzahlen stiegen, unter anderem dank der Haustürwerbung, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, von 511 auf 620 Mitglieder“, erklärte Bleischwitz.

Die Vorstandsarbeit

Im Jahresbericht des Ortsvereins führte Norbert Bleischwitz die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres an und gab einen kurzen Einblick in die Aufgaben des Vorstandes. „Der Vorstand besuchte verschiedene Veranstaltungen in Erndtebrück, hielt regelmäßige Vorstandssitzungen ab und organisierte mit der Bereitschaft die Altkleidersammlungen und die Blutspende-Termine.“

Die aktive Bereitschaft

Die aktive Bereitschaft konnte im vergangenen Jahr lediglich 20 aktive Mitglieder zählen, die jedoch „für so eine kleine Bereitschaft eine tatkräftige Gruppe darstellt“, betonte Patricia Rupprecht, Rotkreuzleiterin des Ortsvereins. Im vergangenen Jahr wurden die Mitglieder mit vielen Aufgaben des Alltags auf Trab gehalten. „17 Sanitätsdienste, Hilfe bei dem Festival Freak Valley in Deuz, wo wir die Straße ausleuchten, das Leeren der Altkleidercontainer und das Highlight des Jahres, die fünf Tage auf dem Giller während Kultur Pur“ und vieles mehr zählte Rupprecht auf. „Im Sommer gehen wir Kart fahren und machen Ausflüge. Mir bleibt nicht viel mehr, als einen Dank auszusprechen“, sagte Rupprecht.

Die Wahlen

Als es zum Tagesordnungspunkt „Wahlen“ kam, wurde Norbert Bleischwitz noch einmal emotional: „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge – weiß jedoch, dass Christian Buch ein würdiger Nachfolger ist.“ Zum Abschied wurden Norbert Bleischwitz und Birgit Wittig, die 2. Vorsitzende, unter dem Applaus der Gäste und Mitglieder ein Präsentkorb überreicht und schließlich beide in den Ruhestand verabschiedet.

Die neuen Vorsitzenden

Christian Buch, der bereits seit 26 Jahren Mitglied des Ortsvereins ist, übernahm am Samstag den Posten des 1. Vorsitzenden und fand nur Worte des Lobes für seinen Vorgänger: „Lieber Norbert, Du hast den Verein wie kein anderer geführt und warst bei jeder Frage erreichbar. Wir danken Dir für die geleistete Arbeit.“

Auch für die zweite Vorsitzende des Vereins, Birgit Wittig, wurde eine Nachfolgerin aus den Reihen der Bereitschaft gefunden: Sarah Rupprecht, Schwester der Rotkreuzleiterin Patricia Rupprecht, beerbte Wittig.

Die Überraschung

Der Abend wartete jedoch noch mit einer Überraschung auf: „Wir werden unsere Räumlichkeiten zum größten Teil in Eigenleistung renovieren“, erklärte Schatzmeister René Groesdonk. „Neue Küche, neue Büromöbel, neuer Boden und Decke und ein frischer Anstrich werden Anfang März von der Bereitschaft umgesetzt.“ Im Anschluss an die Versammlung lud die Bereitschaft zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

>>> JUBILARE UND LANGJÄHRIGE MITGLIEDER

60 Jahre Mitgliedschaft:

Edgar Schmitt

50 Jahre: Walter Kettler

40 Jahre: Gerhard Six und

Stephan Rupprecht

30 Jahre: Claudia Braun, Helga Bürger, Irmlind Laues und Jürgen Seuberlich

20 Jahre: Diana Schrenk

15 Jahre: Catharina Althaus und Birgit Wittig

5 Jahre: Cedric Benner

Der DRK-Ortsverband kann noch drei neue Mitglieder begrüßen: Catharina Althaus, Rene Groesdonk und Josephine Lebedew.