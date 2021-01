Die Polizei untersucht einen Einbruch in Oberndorf.

Blaulicht Einbruch in Firmengebäude in Oberndorf

Bad Laasphe. Einbrecher haben gründlich nach Beute gesucht

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend, 13. Januar, und Donnerstagmittag, 14. Januar, in die Räume einer Firma im alten Bahnhof an der Siegener Straße in Bad Laasphe-Oberndorf eingebrochen.

Zeugen hatten beobachtet, dass eine Eingangstür des Gebäudes offen stand. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass die Tür von den Unbekannten aufgehebelt wurde. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten sie zahlreiche Räume und entwendeten dabei elektrische Arbeitsmaschinen.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft

auf Hinweise unter der 02751 / 909-0.