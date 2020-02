Ein kriminaltechnischer Angestellter der Polizei sichert Fingerabdrücke an einem Fenster.

Kriminalität Einbruch in SB-Zweigstelle der Sparkasse in Berghausen

Berghausen. Vielleicht wurden der oder die Täter ja gestört. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Bisher Unbekannte Täter sind am späten Samstagabend, 1. Februar, gegen 21.45 Uhr, in die SB-Zweigstelle der Sparkasse Wittgenstein in Berghausen eingedrungen.

Mit brachialer Gewalt wurde ein Fenster beschädigt. Dadurch gelangten die Täter in den hinteren Bereich der Filiale. Dort versuchten sie eine Türe aufzubrechen, um dadurch an den Geldautomaten zu gelangen. Die Tür hielt stand, so dass lediglich Sachschaden zu verzeichnen ist.

Vermutlich wurden der oder die Täter gestört und flüchteten, bevor die Polizei aus Bad Berleburg vor Ort eintraf.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo in Bad Berleburg unter der Telefonnummer 02751/909-0