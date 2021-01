Eine Sensationsgeburt im Elsoffer Kuhstall

Elsoff Auf dem Bauernhof der Familie Weber in Elsoff hat eine Mutterkuh Drillinge zur Welt gebracht. Solche Geburten kommen extrem selten vor.

Es ist ein wahres Wunder, was sich am 2. Januar im Elsoffer Kuhstall der Familie Weber abspielte: Mutterkuh Marina bringt gleich drei gesunde Kälbchen zur Welt – eine extreme Seltenheit bei Kühen. „Selbst die Tierärztin sagte uns, dass sie so etwas noch nie erlebt hat“, sagt Marie-Theres Heß, die gemeinsam mit Sebastian Weber, Sohn Eric Johan und Sebastians Eltern auf dem Hof wohnt. Munter springen die drei Kälbchen im Stall um ihre Mutter umher, während draußen weiter Schneeflocken auf den kalten Asphalt rieseln. Drei kleine, weiße Vierbeiner – Rasse Charolais, zwei weiblich, eins männlich. Eltern: Mutterkuh Marina und Bulle Gustav. Einen Namen haben die kleinen Kälbchen bislang noch nicht. „Das kommt noch“, sagt Weber und lacht.

Doch zurück zur Geburt. Es ist der 2. Januar 2021. Sebastian Weber ist auf den Weg zu seinen Kühen in den Stall. „Ich war gerade dabei, sie zu füttern, da sah ich schon, dass es jetzt bald losgeht“, erinnert er sich. Gegen Mittag dann lagen bereits zwei Kälbchen bei ihrer Mutter. „Zwei Kälbchen ist für die Mutterkuh nichts Ungewöhnliches. Das hatte sie schon einmal“, so Weber. Dass aber eine Viertelstunde später noch ein drittes Kälbchen kommt – damit hätten er und seine Familie nicht gerechnet. Umso mehr freut es sie, dass alle gesund und munter sind – sowohl Mutter als auch Kälbchen. „Man hört schon mal, dass dann eins oder sogar mehrere dabei sterben. Das aber ist hier zum Glück nicht passiert.“

Landwirtschaft als Nebenerwerb

Insgesamt sechs Mutterkühe und Bulle Gustav, der bereits drei Jahre alt ist, leben auf dem Bauernhof in Elsoff. „Früher hatten wir noch mehr Kühe. Aber aufgrund der Dürre haben wir uns etwas verkleinert. Im vergangenen Jahr mussten wir aufgrund der Trockenheit viel zufüttern“, so Weber. Die Familie betreibt die Landwirtschaft als Nebenerwerb – und das mit Leidenschaft.

Sechs Mutterkühe, von denen vor einigen Wochen eine weitere ihr Kälbchen bekam und auch die anderen Kühe stehen kurz bevor. „Wir haben das bewusst so gelegt, dass die Geburten in die Wintermonate fallen. Dann stehen die Kühe alle im Stall – und wir haben sie besser unter Kontrolle und können nach den Kälbchen sehen, als wenn sie alle auf der Weide stehen“, sagt Marie-Therese Heß.

Zucht und eigene Schlachtung

Bereits vor Wochen hatte Mutterkuh Marina mit ihrem Umfang für Gesprächsstoff gesorgt: „Sie war schon recht dick, daher haben wir immer gescherzt, dass sie wohl ein Riesenkälbchen zur Welt bringt“, sagt Sebastian Weber. „Dabei läuft hier bei uns alles ganz natürlich.“ Das heißt: Die Mutterkühe werden nicht künstlich befruchtet. Und auch die Milch erhalten die kleinen Vierbeiner – ganz natürlich – von ihrer Mutter. „Gerade die erste Milch ist für die Kälbchen sehr wichtig“, sagt Heß.

Und was geschieht nun mit den kleinen Kälbchen? „Die wachsen ganz natürlich bei uns auf und dann schauen wir. Ein Teil der Kühe bleibt immer bei uns für die Zucht und wird bei uns auf dem Hof geschlachtet. Einige verkaufen wir als Zucht oder Mast weiter.“ Doch bis es soweit ist, können die drei kleinen Kälbchen weiter im Stall spielen und später die Elsoffer Natur genießen.