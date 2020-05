Elmar Knoche wird Klinikgeschäftsführer in Bad Berleburg

Bad Berleburg. Der Berleburger Knoche verlässt die Johannesbad Klinik in Bad Fredeburg in Richtung Vamed. Bad Berleburg hatte er 2015 verlassen.

Die Personalie kommt überraschend: Mit Elmar Knoche präsentiert der Klinikbetreiber Vamed einen in Bad Berleburg bestens bekannten Geschäftsführer als Nachfolger von Sabine Raimund und Sandra Otte. Knoche übernimmt zum Stichtag 1. November neben der Akutklinik auch die wirtschaftliche Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).

Geschäftsführerwechsel erst vor einem Monat verkündet

Die Information über den Wechsel der Klinikgeschäftsführung in Bad Berleburg ist noch keinen Monat alt, da ist ein Geschäftsführer für das Krankenhaus und das MVZ gefunden, freut sich der Konzern in seiner Pressemitteilung, die am Freitagvormittag überraschend versendet wurde.

Elmar Knoche, wird im November Geschäftsführer der Vamed-Akutklinik Bad Berleburg und des MVZ. Foto: Vamed / WP

Etwas mehr als fünf Jahre sind vergangen, seit der Bad Berleburg Elmar Knoche die damalige Helios-Klinik verließ und die Leitung in die Hände von Carolin Lieven übergab. Für Knoche, der trotz beruflicher Veränderungen seiner Heimatstadt treu blieb, ist es eine Rückkehr.

Verdienste um Standort

Die Wahl des Klinikbetreibers Vamed fiel schnell auf Elmar Knoche, wie Heiko Pichler, Geschäftsführer Operatives Geschäft der Vamed Kliniken Deutschland GmbH, erläutert: „Wenn man sich die Historie des Standortes anschaut, kommt man an dem Namen Elmar Knoche nicht vorbei. Er hat die Klinik maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.“

Vamed listet in seiner Schreiben eine ganze Reihe von Verdiensten auf: Knoche habe das Krankenhaus sowie die Baumrain- und die Odebornklinik bereits zuvor geleitet und neben der Trennung der Unfall- und der Allgemeinchirurgie auch den Aufbau zweier separater chirurgischer Schwerpunkte forciert. Gemeinsam mit dem jetzt ausscheidenden ärztlichen Direktor des Akuthauses, Dr. Frank Melz, habe e er das Herzkatheterlabor an die Akutklinik geholt und die akutstationäre Kardiologie aufgebaut. Auch der Bau des MRTs sowie der Neubau der Intensivstation seien auf Knoches Initiative zurückzuführen.

Kommissarische Leitung

Werdegang des neuen, alten Geschäftsführers Elmar Knoche war bereits in der Ära vor der Übernahme durch Helios als Assistent der Reha-Geschäftsführung und später Leiter der Baumrainklinik bei den Wittgensteiner Kliniken gewesen. Mitte 2004 bis Ende 2006 war er Leiter Unternehmensentwicklung für die Gesundheit Nord, den Klinikverbund in Bremen, bevor er 2007 als kaufmännischer Leiter zu einem Krankenhaus-Beratungsunternehmen wechselte. 2009 kam Knoche nach Wittgenstein zurück, übernahm erneut die Geschäftsführung der Baumrainklinik und des Akutkrankenhauses. In einer der schwierigsten Umstrukturierungsphasen leitete er neben der Baumrainklinik und dem Akuthaus auch die Odebornklinik. Die Geschäftsführung der Baumrainklinik hatte er erst im Januar diesen Jahres an Marko Schwartz abgegeben. Seit Juni 2019 hatte Knoche die Johannesbad Fachklinik Bad Fredeburg geleitet. Davor war Knoche für die ATOS-Orthopädische Klinik in Braunfels tätig.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Elmar Knoche den Posten als Klinikgeschäftsführer ein weiteres Mal übernimmt. Er hat in der Vergangenheit viele wichtige Projekte auf den Weg gebracht und wir sind uns sicher, dass er weitere richtungsweisende Impulse für die Zukunft setzen kann“, so Pichler. Zusammen mit Reha-Geschäftsführer Florian König werde Knoche zudem die gemeinsame Entwicklung des Gesundheitsstandortes Bad Berleburg weiter vorantreiben und begleiten.

Ab dem 1. Juli leitet Heiko Pichler die Klinik kommissarisch bis zu Elmar Knoches Start.

Die ärztliche Leitung übernimmt Dr. Lars Pietschmann von Dr. Frank Melz.