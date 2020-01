Stabsfeldwebel a.D. Michael Giermeier übergab seine Uniform für die Ausstellung der Vorbilder in der Militärgeschichtliche Sammlung an den stellvertretenden Sammlungsleiter Stabshauptmann der Reserve Richard Rottenfußer.

Erndtebrück. Stabsfeldwebel a. D. Michael Giermeier sammelte im großen Stil Hilfsgüter für Bosnien. Jetzt kam er in die Hachenberg-Kaserne

„Engel von Sarajevo“ tritt Wittgensteiner Reservisten bei

Er ging als „Engel von Sarajevo“ in die Geschichte ein, jetzt trat Stabsfeldwebel a. D. Michael Giermeier der Reservistenkameradschaft Wittgenstein bei. Um seine Uniform für die Ausstellung der Vorbilder in der Militärgeschichtlichen Sammlung an den stellvertretenden Sammlungsleiter Stabshauptmann der Reserve Richard Rottenfußer zu überreichen, war er ins Kasino der Hachenbergkaserne gekommen. Dort hatten sich zum ersten monatlichen Treffen im Jahr 2020 mehr als 35 Mitglieder der Reservistenkameradschaft zusammengefunden.

Richard Rottenfußer, 1. Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft, stellte Giermann als einen der Vorbilder für die Luftwaffe vor. Er ging als „Engel von Sarajevo“ in die Geschichte ein, als er in Bosnien Hilfe für die notleidende Bevölkerung organisierte. Giermann sammelte für sein Hilfsprogramm „Lasst uns Brücken bauen für die Kinder dieser Welt“ über 1,2 Millionen Euro an Geld- und Sachwerten.

Bundesverdienstkreuz erhalten

Diese unbürokratischen Hilfeleistungen wurden an Bedürftige in Bosnien weitergegeben. Für diese Leistung wurde Giermann mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Mitglieder der Reservistenkameradschaft nahmen ihn mit viel Applaus in ihre Riege auf.

Insgesamt gibt es vier Vorbilder für die Luftwaffe: Neben Giermann sind die weiteren zunächst Oberleutnant Ludger Hölker und Captain Richard W. Higgins, die 1957 und 1964 verhinderten, dass ihre Flugzeuge über bewohntem Gebiet abstürzen und ihre Schleudersitze so spät betätigten, dass sie dabei ums Leben kamen.

Das dritte Vorbild ist Hauptmann Jürgen Schumann: Der ehemalige Starfighter-Pilot arbeitete nach seiner Bundeswehr-Laufbahn als Pilot bei der Lufthansa und wurde am 16. Oktober 1977 von Terroristen als Pilot der „Landshut“ am Flughafen Aden erschossen. Die Terroristen hatten versucht, mit der Flugzeugentführung die gefangenen Mitglieder der RAF freizupressen.

Erster Drei-Städte-Marsch

Sportlich geht es weiter: Die erste große Veranstaltung im Jahr 2020 ist der 1. Wittgensteiner Drei-Städte-

Marsch (1.WDSM) der am Samstag, 25. April, stattfindet. Vom Treffpunkt auf dem Stünzelplatz werden die Teilnehmer zu den Startpunkten nach Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück gebracht. Von dort wird zum Stünzelplatz zurückmarschiert. Für Soldaten und Reservisten besteht übrigens die Möglichkeit, sich den Marsch als Leistungsmarsch anerkennen zu lassen.