Erndtebrück: 150.000 Euro Schaden nach Brand bei Esta

Am Freitagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr aus Erndtebrück, Womelsdorf und Schameder zu einem Brand in einer Absauganlage der Firma Esta am Mühlenweg ausrücken. Bei einem Acetylen/Sauerstoffschneidgerät entstanden Funken, die von der Anlage abgesaugt wurden und so den Brand verursachten. Am restlichen Gebäude entstand kein Schaden, es wurden auch keine Menschen verletzt.

Der Brand in der Anlage war schnell unter Kontrolle. Foto: Lisa Klaus / WP

Hoch wird laut Auskunft der Polizei jedoch der Schaden an der Absauganlage geschätzt: etwa 150.000 Euro. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff, nachdem der Filter entfernt wurde und die Anlage gesäubert wurde. Ein Gutachten soll nun klären, ob ein technischer Defekt an der Anlage vorlag.