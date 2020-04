Erndtebrück: Autofahrer (85) übersieht Radfahrerin

Leimstruth. Mit schweren Verletzungen ist am Sonntag eine 50-Jährige Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Zu einem Folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmitttag, 12. April, gegen um 14.50 Uhr gekommen. Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 62 und der Kreisstraße 45 in der Nähe einer Tankstelle im Erndtebrücker Ortsteil Leimstruth wurde eine 50-Jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Entgegenkommende Radfahrerin übersehen

Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Ein 85-jähriger Autofahrer war auf der Bundesstraße 62 von Schameder kommend in Richtung Leimstruth unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße 45 in Richtung Hemschlar abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin, die auf der Bundesstraße 62 in Richtung Schameder unterwegs war.

Bundesstraße für eine Stunde gesperrt

Für die Behandlung der Verletzten sowie die Aufnahme des Unfallgeschehens musste die Bundesstraße 62 für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 10.000 Euro.



Die Kreuzung im Industriegebiet Jägersgrund ist in den vergangenen Monaten immer wieder durch besonders schwere Unfälle in die Schlagzeilen geraten.



Kreisverkehr als Reaktion

Zuletzt am 15. März war an gleicher Stelle ein ein ähnlicher Unfall passiert, als ein Golffahrer in den Gegenverkehr krachte. Bei dieser Kollision wurde zwei Menschen verletzt. Zwei tage später dann die gute Nachricht: Die Gemeinde Erndtebrück mit ihrem Wunsch nach einem Kreisverkehr an dieser Stelle durchgesetzt. Die Gelder für die Planung stehen bereit.