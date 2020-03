Erndtebrück: BelCanto sucht Männerstimmen

Erndtebrück. Gemischter Chor sucht immer neue Aktive. Aber jetzt geht es ganz speziell um männliche Stimmen.

Der Chor „BelCanto“ - er sei als ein wichtiger kultureller Stützpfeiler in der Kerngemeinde Erndtebrück selbstverständlich immer auf neue Sängerinnen und Sänger angewiesen, sagt die neu gewählte 1. Vorsitzende Anke Möllers. Aktuell jedoch suche man ganz besonders neue männliche Singbegeisterte.

Zur Jahreshauptversammlung im Proberaum der ehemaligen Rothaarsteigschule Erndtebrück auf dem Hachenberg durfte Möllers Vorgänger Michael Groß 30 Mitglieder des Vereins begrüßen. Bei den Wahlen zum Vorstand kam es zu einigen Wechseln: Den Vereinsvorsitz übernimmt nun Anke Möllers, neue 1. Schriftführerin ist Sabrina Nolepa und das Amt des 1. Kassenwartes bekleidet nun Michael Groß.

Auch diesmal durfte die Gemeinschaft wieder langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue ehren. Die 2. Vorsitzende Meike Achenbach konnte Annika Gebhardt und Sandra Wetter für jeweils 10 Jahre, Adelheid Achenbach für 25 Jahre und Brigitte Völkel für 50 Jahre aktive Singetätigkeit ehren. Für 50-jährige passive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Monika Klose, Leni Müller und Luise Schulz. Alle Geehrten waren an diesem Tage erfreulicherweise anwesend.

Für das laufende Jahr sind auch wieder einige Veranstaltungen auf Vereinsebene geplant. So möchte man zum Beispiel eine gemeinsame Tagesfahrt in die Rheinmetropole Köln unternehmen. Als Jahreshöhepunkt sei noch das Konzert des „BelCanto“ Erndtebrück genannt, das gemeinsam mit dem Chor „HarmonieWerk“ aus Feudingen bestritten werden soll. Dieses Konzert ist für den 16. Mai in der evangelischen Kirche Erndtebrück angesetzt – und sollte schon einmal in den Terminkalendern notiert werden.

Die Chorproben des BelCanto finden jeweils donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr statt. Alle Interessierten sind eingeladen. Weitere Infos unter www.chor-belcanto.de