Erndtebrück: Bürgerversammlung zum Wegenetzkonzept

Ein Wegenetzkonzept für die Gemeinde Erndtebrück ist in Arbeit. Die Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Erndtebrück. Die Gemeinde Erndtebrück erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH I Gesellschaft für kommunale Infrastruktur aus dem Osnabrücker Land ein ländliches Wegenetzkonzept (Wirtschaftswegekonzept) zur Stärkung des kommunalen Außenbereichs. Das Vorhaben wird von der Bezirksregierung Arnsberg mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds ELER zu 75 Prozent gefördert.

Erster Schritt: Öffentliche und private Wege klassifiziert

In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Dazu wurden sämtliche öffentlichen und privaten Wege entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion klassifiziert:

Welche Wege und Brückenbauwerke sind für die Gemeinde unverzichtbar und haben eine hohe Priorität?

Welche Wege könnten im Standard gesenkt, ökologisch aufgewertet oder sogar gänzlich aufgegeben werden?

Welche Wege sind für die Allgemeinheit entbehrlich und könnten einzelnen Interessenten oder Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden?

Zwischenergebnisse werden mit Anliegern weiterentwickelt

Die in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH erarbeiteten Zwischenergebnisse sollen gemeinsam mit allen Anliegern und Interessierten weiterentwickelt werden. Der Konzeptentwurf wird im Detail im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung besprochen, die am Dienstag, 7. Juli, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Birkelbach stattfindet. Dabei wird jeweils das Wegenetz einzelner Ortschaften betrachtet, Anregungen und Fragen können ausführlich besprochen werden. Alle Interessierten sind eingeladen.

Ziel: ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes und finanzierbares Netz

Im Anschluss an diesen Termin besteht für die Bürgerschaft auch weiterhin die Möglichkeit, sich in einem transparenten Beteiligungsverfahren in die Planung einzubringen. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes und finanzierbares Wegenetz für die Gemeinde Erndtebrück zu schaffen.

Aufgrund der pandemiebedingten Hygiene-Vorkehrungen müssen sich alle Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung in eine Teilnehmerliste eingetragen. Ebenso ist bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Wichtig zu wissen: Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Sollte es mehr Interessenten geben, wird zeitnah eine zweite Veranstaltung angeboten.