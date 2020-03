Erndtebrück ehrt sportliche Ausnahmetalente

Katja Marburger, Werner Stöcker, Celine Harms und Till Marburger: Das sind die Vorschläge des Gemeinde-Sport-Verbandes (GSV) für die Auszeichnung der Erndtebrücker Sportler des Jahres. Der Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur fällt am Mittwochabend in seiner Sitzung die Entscheidung, wer für das vergangene Jahr 2019 geehrt wird.

Als Mannschaften des Jahres sind ZG2 (Stefan Althaus, Werner Gerstenberger, Hartmut Krüger und Alexander Lobodzinski) und ZG3 (Alexander Lobodzinski, Werner Gerstenberger, Thomas Haßler und Hartmut Krüger) der SLG Wittgenstein 1993 vorgeschlagen. Dem Ausschuss liegen zudem zahlreiche weitere Empfehlungen für die Sportler des Jahres 2019 vor.



Sportlerin des Jahres 2019: Katja Marburger, die für den TuS Erndtebrück startet, wird in dieser Kategorie vom GSV vorgeschlagen. Bei den Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften landete die

W-40-Sportlerin im Dreisprung mit 8,43 Metern auf dem vierten Platz – zum Treppchen fehlten ihr nur 31 Zentimeter. Vierte wurde Marburger auch im Sprint über 80 Meter Hürden in 14,68 Sekunden. Im Weitsprung wurde sie mit 4,55 Metern Achte.



Sportler des Jahres 2019: Werner Stöcker (TuS Erndtebrück), schlägt der GSV dem Ausschuss vor. „Nicht vergessen darf man bei der Sportlerehrung sicherlich Werner Stöcker“, schreibt Harald Wittig,

Vorsitzender des TuS Erndtebrück, in seiner Empfehlung an den GSV. Bei den Deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-Lauf wurde der Erndtebrücker Werner Stöcker Deutscher Meister in der Altersklasse M80+. Er meisterte die Distanz in 12:14:55 Stunden und verbesserte bei seinem Sieg den Deutschen Rekord in dieser Altersklasse um über eine halbe Stunde.

Sportlerin des Jahres 2019 im Nachwuchsbereich: Celine Harms (Bob- und Skeleton-Club Winterberg) steht auf der Liste des GSV in dieser Kategorie ganz oben. Die Monobob-Athletin gewann bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Sankt Moritz die Bronzemedaille mit einer Gesamtzeit von 2:27,36

Minuten mit 52 Hundertstelsekunden Rückstand auf die Siegerin aus Rumänien, Georgeta Popescu. Beinahe hätte Harms sogar über die Silbermedaille jubeln können. Doch nach Platz zwei im ersten Durchgang wurde sie von Viktória Čerňanská noch überholt. In Schameder wurde sie nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Jugend-Winterspielen frenetisch begrüßt.



Sportler des Jahres 2019 im Nachwuchsbereich: Till Marburger (TuS 1895 Erndtebrück) schlägt der GSV für die Ehrung vor. Beim Länderkampf gegen die Niederlande in Münster erhielt er beispielsweise

den Pokal als bester NRW-Starter erhalten, zudem hatte er mehrere zweite Plätze bei den Landesmeisterschaften. Im Sommer 2020 zieht er nach Dortmund, um sich an der NRW-Sportschule bzw. bei der LG Olympia voll auf die Leichtathletik und das Abitur zu konzentrieren.