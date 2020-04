Erndtebrück: Fahrradfahrerin (73) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Marburger Straße wurde am Freitagmorgen eine 73-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Auf Nachfrage berichtete die Pressestelle der Polizei Siegen-Wittgenstein, dass gegen 8 Uhr die 73-Jährige aus Richtung Schameder kommend auf dem Gehweg an der Marburger Straße auf der aus ihrer Richtung linken Straßenseite mit ihrem Fahrrad fuhr.

An der Einmündung der Oststraße in die Marburger Straße kam es dann nach Auskunft der Pressestelle zum Unfallgeschehen, da in diesem Moment eine 53-jährige Frau die Oststraße mit ihrem Auto befuhr.

Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei derzeit.

Die 73-Jährige, die keinen Helm getragen habe, musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 500 Euro.