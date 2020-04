Erndtebrück: Grillexperte gibt Tipps für das perfekte Steak

Christopher Nieder liebt das Grillen und hat schon allerlei Gerichte ausprobiert. Im Jahr 2018 machte er aus seiner Leidenschaft einen Nebenberuf. Bei „Wittgenstein BBQ“ in Erndtebrück bietet er seitdem Grillseminare und BBQ-Buffets an. In der Corona-Krise steht das Geschäft still. Das Grillen Zuhause ist aber dennoch möglich. Christopher Nieder gibt Tipps für die Grillsaison und die richtige Zubereitung der Speisen.

Grillexperte aus Erndtebrück: So gelingt das perfekte Steak auf dem Rost

Viele Hobby-Griller wollen das perfekte Steak auf dem Rost zubereiten. Christopher Nieder weiß, wie das geht. „Das Steak sollte man 30 Minuten vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen“, erklärt er.

Bei einem Gasgrill empfiehlt er, den Grill mehrere Minuten auf höchster Stufe vorzuheizen, damit das Grillrost und der Grill die höchstmögliche Temperatur erreichen. „Bei einem Kohlegrill sollte man die Kohlen ordentlich durchglühen lassen und, sobald dies geschehen ist, starten.“ Das Fleisch kann dann bei direkter Hitze auf dem Grill gegart werden.

Grillen: Die optimale Steaktemperatur mit dem Thermometer messen

„Je nach Dicke und Größe sollte man das Steak nach ca. einer Minute um 45 Grad auf dem Rost drehen. So entsteht das beliebte Rautenmuster“, so der Experte. Nach einer weiteren Minute sollte man den gleichen Vorgang von der anderen Seite vornehmen. Die Zeitangaben variieren je nach Grill. „Nachdem beide Seiten des Steaks schön gegrillt wurden, wird das Steak in einen indirekten Bereich auf den Grill gelegt, um es nachziehen zu lassen.“ Im indirekten Bereich heißt, dass das Steak abseits der Haupthitzequelle auf dem Rost liegen sollte, zum Beispiel am Rand und nicht in der Mitte.

Christopher Nieder empfiehlt, ein Thermometer in die Fleischmitte zu stecken, um die genaue Kerntemperatur zu messen. Dann kann bei der gewünschten Temperatur das Steak vom Grill genommen und mit Pfeffer und Salz gewürzt werden. Kerntemperatur für ein Medium-Steak ist 56 Grad.

Erndtebrücker Grillexperte: Nicht an der Qualität des Fleisches sparen

„Beim Fleisch sollte man nicht an der Qualität sparen“, sagt Christopher Nieder. Gerade gutes Fleisch müsse man wieder wertschätzen lernen. „Die Dumping-Preise, die beim Fleisch herrschen, sind fürchterlich“, sagt der 27-Jährige. Er empfiehlt, lieber zu besserem Fleisch zu greifen und dafür weniger zu nehmen, anstatt mit günstigem Fleisch zu grillen. „Man kann auch beim regionalen Metzger oder Hofmetzger Fleisch kaufen, anstatt im Discounter. Da gibt es einige in Wittgenstein“, betont er.

Welches Fleisch man dann auswählt, sei im Endeffekt Geschmackssache. „Die einen mögen Rind, die anderen lieber Geflügel.“ Wichtig ist vor allem, dass das Fleisch saftig ist. „Die meisten Männer schwören auf das Tomahawk Steak – das ist ein riesiges Steak mit einem ganz langen Knochen dran.“ Bei den Grillseminaren von „Wittgenstein BBQ“ sorgen vor allem die großen Fleischstücke für Begeisterung.

Grillexperte aus Erndtebrück verrät seine Favoriten

„Meine Favoriten vom Grill sind im Moment Burger oder eben das Flank-Steak“, sagt Christopher Nieder. Ein Flank-Steak ist ein Teilstück des Bauchlappens vom Rindfleisch. „Früher ist das ins Gulasch gekommen, genauso wie viele andere Fleischsorten, die die Ur-Siegerländer und Ur-Wittgensteiner gar nicht gegrillt haben“, erzählt Christopher Nieder.

Dazu zähle zum Beispiel auch das Kachelfleisch. „Das ist ein zartes Stück vom Schwein, das schon bald mit Hähnchen vergleichbar ist“, erklärt der Experte. Gerade weil es davon nicht viel gibt, weiß Christopher Nieder dieses Fleisch neben dem Flank-Steak besonders zu schätzen und isst es am liebsten.

Vegetarisches vom Grill: Auch hier gibt es genug Auswahl

Aber auch für die Vegetarier hat er Empfehlungen. „Grillkäse gibt es zum Beispiel in verschiedenen Varianten, ob Feta- oder Hirtenkäse. Halloumi-Käse ist auch zu empfehlen, der quietscht beim Essen immer ein bisschen.“ Gerade beim Grillkäse stehe und falle alles mit dem Gewürz, betont der Grillexperte. „Da kann ich mit einer Gewürzmischung unglaublich viel machen.“ Er schwört auf das Sortiment des Gewürzherstellers „Ankerkraut“.

„Für Vegetarier sind Champignonköpfe mit Frischkäse gefüllt, Zucchinischiffchen mit Fetakäse und Tomaten gefüllt und gefüllte Spitzpaprika wunderbare Gerichte. Man kann eigentlich jedes Gemüse, was man füllen kann, schön grillen.“

Grillexperte aus Erndtebrück: Vor- bis Nachspeise auf dem Grill möglich

Die Rezepte stellt Christopher Nieder dafür selbst zusammen. „Die gefüllten Champignons sind aus Zufall entstanden, weil wir Frischkäse übrig hatten. Da haben wir einfach Gewürz eingerührt und es in die Pilze gefüllt“, sagt er. Der „Wittgenstein BBQ“-Gründer rät dazu, neue Gerichte einfach auszuprobieren und zu experimentieren. „Es geht auch mal etwas in die Hose. Aber meistens schmeckt das, was ich probiere“, sagt Christopher Nieder.

Generell könne man von der Vor- bis zur Nachspeise alles auf dem Grill zubereiten. „Als Vorspeise gehen zum Beispiel Lachstoast mit Camembert und als Nachspeise – gerade wenn man Kinder hat – Bananen gefüllt mit Kinderschokolade.“

Grillen: Ausstattung muss nicht teuer sein

Eine aufwendige Ausstattung ist für das Grillen nicht unbedingt nötig. „Man muss wissen, was man mit seinem Grill machen will“, sagt der Experte. Wenn man nur eine Bratwurst oder ein Steak grillen möchte, reiche ein ganz einfacher Grill. „Wenn ich ein günstigeres Modell habe, ist der vielleicht nur nicht so langlebig wie ein teurer Grill und es steckt nicht so viel Power dahinter.“ Das Grillergebnis könne anders werden, als man es sich mit einem teuren Grill vorstellt.

„Wenn man aber einen Grill Zuhause hat und man weiß, wie er funktioniert und Spaß an der Sache hat, dann gibt es doch keinen Grund, sich einen anderen Grill zu kaufen“, sagt Christopher Nieder. Grillanfängern rät er, sich bloß keine Sorge zu machen, etwas falsch zu machen. Bevor man – außerhalb der Corona-Krise – Freunde einlädt, sollte man vier bis fünf Mal erfolgreich gegrillt haben. „Wenn ich mir ein schweres Steak kaufe und das erste Mal grille, kommt sonst zu 90 Prozent der Pizzaservice“, sagt Christopher Nieder lachend.

Info: Grillseminar für Frauen in Erndtebrück

- „Wittgenstein BBQ“ plant für August das nächste Grillseminar. Und zwar am Samstag, 29. August, um 14 Uhr im Bistro „Auszeit“ in Erndtebrück. Es wird eine Teilnahmegebühr von 94 Euro inklusive Getränke erhoben. Das Seminar dauert etwa vier Stunden und richtet sich ausschließlich an Frauen.

- Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Erndtebrücker Unternehmens unter wittgenstein-bbq.metro.biz oder auf dem Facebook- und Instagramkanal „Wittgenstein BBQ“.

Drei Fragen an Christopher Nieder

Christopher Nieder, Gründer des Erndtebrücker Unternehmens „Wittgenstein BBQ“, spricht über die Lage seines Geschäfts in Corona-Zeiten und erzählt, warum er keinen Abhol- und Lieferservice anbietet.

Wie läuft Ihr Unternehmen in der Corona-Krise?

Gar nicht. Aktuell ist da kompletter Stillstand, weil im Moment nicht gefeiert werden kann. Ich bin gerade wirklich froh, dass „Wittgenstein BBQ“ nur ein Hobby von mir ist. Hauptberuflich bin ich Rohrschlosser. Das Hobby hat sich über die Zugehörigkeit im Grill-Team von Fritz Wied erweitert. An die schönen gemeinsamen Stunden mit Fritz und den anderen aus dem Grill-Team denke ich gerne zurück. Nach der Betriebsauflösung von ihm habe ich die Grillseminare weitergeführt und „Wittgenstein BBQ“ auf Kleingewerbebasis gegründet. Das hat sich seitdem schön entwickelt.

Können Sie denn überhaupt irgendetwas in der Corona-Krise anbieten?

Weil wir nicht darauf angewiesen sind, bieten wir im Moment gar nichts an. Das ist der Vorteil, den wir gegenüber Vollzeitgastronomen haben. Wir haben keine Existenzprobleme und können das Geschäft ruhen lassen. Einen Abhol- und Lieferservice bieten wir auch nicht an. Das sollen die Vollzeitgastronomen machen, die davon leben müssen.

Sie wollen den Vollzeitgastronomen also das Geschäft nicht wegnehmen?

Genau. Die Vollzeitgastronomen haben massive Einbußen. Da muss man denen als Hobby-Kleingewerbe nicht dazwischenfunken.

Drei Rezepte vom Erndtebrücker Grillexperten Christopher Nieder:

Gefüllte Champignons vom Grill

Zutaten:

Ganze Champignons

Frischkäse

Pineapple Curry Gewürzmischung

Zubereitung:

Stiele aus dem Champignons entfernen. Den Frischkäse mit der Gewürzmischung vermischen. Im Anschluss den Frischkäse in die Champignons füllen. Das Ganze bei indirekter Hitze (ca. 200 Grad) rund 25 Minuten bei geschlossenem Deckel im Grill garen.

---------------------------

Lachs-Camembert-Toast

Zutaten:

Toastbrot

Butter

Feigensenf

Camembert

Räucherlachs (Aufschnitt)

Zubereitung:

Eine Scheibe Toast mit Butter, die andere mit Feigensenf bestreichen. Den Lachs und den Camembert in dünnen Scheiben auf dem Toast verteilen. Die zwei Hälften Toast wie ein Sandwich zusammenklappen. Das Ganze bei indirekter Hitze im Grill garen.

------------------------------

Süße Nachspeise vom Grill

Zutaten:

Bananen

Kinderschokolade

Zubereitung:

Bananen mit Schale bei direkter Hitze auf dem Grillrost grillen, bis die Schale der Banane sehr dunkel ist. Im Anschluss die Banane der Länge nach von einer Seite einschneiden und einen Riegel Kinderschokolade hineinstecken. Den Riegel Kinderschokolade kurz schmelzen lassen. Fertig. Dazu passt eine Kugel Vanilleeis.