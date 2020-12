Erndtebrück: Jugendfeuerwehr sammelt keine Weihnachtsbäume

Erndtebrück Durch die Vorgaben kann und darf die seit ca. 30 Jahren zur Tradition der Jugendfeuerwehr nicht durchgeführt werden.

Erndtebrück. Durch die Vorgaben von Bund, Länder und Feuerwehrverbänden kann und darf die seit ca. 30 Jahren zur Tradition gewordenen Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Erndtebrück im Januar 2021 leider nicht durchgeführt werden.

In Reihen der Betreuer hat man sich zwar verschiedene Varianten überlegt, wie es vielleicht doch funktionieren könne, aber es ist leider nicht möglich. Somit haben sie sich dazu entschieden, die Aktion im gesamten Gemeindegebiet im Januar für ein Jahr ruhen zu lassen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Die betroffenen sind traurig, da es zum Einen immer der Jahresauftakt der Jugendfeuerwehr für das neue Dienstjahr sei, bei dem die Kinder und Jugendlichen mit großem Eifer dabei sind.

Zum anderen ist es natürlich auch für die Bevölkerung schade, da man sich immer auf die jungen Kameraden verlassen konnte und den Baum ohne große Mühen gegen einen kleinen Obolus entsorgt bekam. "Und genau das ist jetzt auch der dritte, große Knackpunkt. Denn so bricht der Jugendfeuerwehr ein großer finanzieller Brocken für die Arbeit im laufenden Jahr fort", so Sascha Roth, Betreuer der Jugendfeuerwehr.

Die Jugendfeuerwehr erhebe für ihre Mitgliedschaft keinen Beitrag, somit sei man auf Spenden und eben auf selbstverdientes Geld, wie genau aus dieser Aktion, angewiesen. Damit werden Ausrüstungsgegenstände und Unterrichtsmaterialien angeschafft. Es wird eine sehr günstige Teilnahme an der Ferienfreizeit ermöglicht und was sonst so alles anfällt, berichtet Roth weiter.

"Man könnte meinen, dazu die Einnahmen von 2020 nehmen zu können, da in diesem Jahr aufgrund der Pandemie kein wirklicher Dienst stattgefunden hat und die Fahrt zur Freizeit abgesagt werden musste. Aber weit gefehlt! Denn die Betreuer wollten den Kindern das diesjährige verdiente Geld nicht vorenthalten und als Entschädigung für die mehrtägigen Fahrt im Sommer, hat man sie das ganze Jahr über mit Motivationspäckchen versorgt. Darunter waren auch mal Feuerwehrrucksäcke und andere hilfreiche Sachen", berichtet Roth.

"Wichtig ist den Betreuern, dass man die jungen Kameraden nicht verliert. Denn sie sind der Unterbau und die Zukunft der großen, aktiven Wehr."

Es ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, bei der sie aber keine andere Wahl hatten.

Sie bitten allerdings auf die Unterstützung in 2022, denn sie hoffen, die Sammelaktion dann wieder mit vollem Einsatz durchführen zu können.

Wir hoffen außerdem, wieder öfters von uns hören lassen zu können, mit, bei den Kindern beliebten Aktivitäten, wie Berufsfeuerwehrwochenende, Leistungsspange, Freizeit und so weiter.