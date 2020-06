Erndtebrücker verkauft gestohlene Ware an Kripo-Beamten

Erndtebrück. Der Mitarbeiter einer metallverarbeitenden Firma hat im Internet gestohlene Waren angeboten. Kripo-Mitarbeiter gab sich als Kaufinteressent aus.

Schlechtes Geschäft für einen 24-jährigen Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebs in Erndtebrück: Der Mann hatte es auf die Elektrowerkzeuge der Firma Hilti im Wert von 1000 Euro abgesehen und versuchte nun, diese über ein Kleinanzeigenportal im Internet zu verkaufen. Am Freitag, 12. Juni, sollte die Ware dem Käufer übergeben werden. Was er nicht ahnte: Der Kaufinteressent war von der Kripo Bad Berleburg.

Bereits Anfang Mai bemerkte der Inhaber des Betriebs, dass verschiedene hochwertige Elektrowerkzeuge der Firma Hilti fehlten. Einen konkreten Verdacht gegenüber seinen Mitarbeitern bestand nicht. Jeder von ihnen, aber auch Lieferanten, Kunden oder Personen, die sich im Betrieb aufgehalten haben, hätten die Geräte stehlen können. Vergangenen Mittwoch stöberten dann zwei Mitarbeiter in einem Internetverkaufsportal. Dabei fanden sie genau die Maschinen, die aus ihrer Firma entwendet worden waren. Die Geräte wurden von einem Mann aus Erndtebrück angeboten. Unzweifelhaft handelte es sich um die gestohlenen Hilti-Werkzeuge, da diese individuelle Merkmale hatten.

Treffen auf neutralem Boden

Der geschädigte Firmeninhaber informierte umgehend die Polizei in Bad Berleburg. Der ermittelten Kripobeamte rief beim Verkäufer an und zeigten Kaufinteresse. Schnell war man sich einig. Am Preis wurde sogar noch nach unten gedreht. Am Freitag trafen sich dann Käufer und Verkäufer auf „neutralem Boden“ in Womelsdorf, um das Geschäft über die Bühne zu bringen. Sehr große Augen machte der 24-Jährige als er die gestohlenen Geräte – Bohrschrauber, Akku-Flex, Akku und Ladegerät – dem vermeintlichen Käufer geben wollte, aber anstatt Bargeld den Dienstausweis gezeigt bekam.

Der 24-Jährige gab den Diebstahl zu. Die Geräte wurden sichergestellt und dem Inhaber der Firma schon wieder ausgehändigt.