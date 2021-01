Gericht Erndtebrücker zieht Strafe dem Wiedersehen mit der Ex vor

Erndtebrück Weil er betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren sein soll, muss ein 29-Jähriger vor Gericht. Doch er vermutet ein falsches Spiel.

Aussage gegen Aussage, eine gescheiterte Liebesbeziehung, Verzweiflung, Wut: Die Voraussetzungen für eine einfache und schnelle Verhandlung standen im Amtsgericht Bad Berleburg am Freitagmorgen unter keinem guten Stern. Das Verfahren musste vorübergehend ausgesetzt werden.

Auf der Anklagebank: Ein 29-jähriger Erndtebrücker. Der Tatvorwurf: fahrlässige Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Staatsanwaltschaft Siegen wirft dem Angeklagten vor, in einer Oktobernacht vergangenen Jahres in Erndtebrück Auto gefahren zu sein — und das ohne Fahrerlaubnis, dafür aber mit einem Alkoholwert von 1,34 Promille. Seine heutige Ex-Freundin hatte ihn damals angezeigt.

„Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich nicht gefahren, sondern gelaufen bin“, äußerte sich der Angeklagte zu den Anschuldigungen. Seinen Führerschein habe er in der Vergangenheit wegen zu vielen Punkten in Flensburg abgeben müssen. Gerade sei er dabei, seine Fahrerlaubnis wiederzubekommen. Das würde er laut eigener Aussage nicht aufs Spiel setzen. Vielmehr hat der Angeklagte seine Ex-Freundin im Verdacht: der 29-jährige vermutet, dass die Erndtebrückerin die angeklagte Straftat geplant und inszeniert hatte.

Die Sicht des Angeklagten

Am besagten Tattag habe sich der 29-Jährige alleine in der Wohnung seiner heutigen Ex-Freundin befunden und Alkohol getrunken. Seine Ex-Freundin sei derweil mit dem Pkw des 29-Jährigen unterwegs gewesen und habe im Siegerland übernachten wollen, sei dann aber doch heimgekehrt. Aufgrund des Alkoholkonsums des Angeklagten sei es zu Streit gekommen.

„Wir haben uns gezofft und dann ist es so eskaliert, dass ich gegangen bin“, erinnert sich der Angeklagte. Keine 100 Meter Fußweg später sei dann schon die Polizei eingetroffen. Das Auto des Angeklagten soll an seiner Wohnanschrift gestanden haben — circa 400 Meter entfernt von der Wohnung der Ex-Freundin. Die Erndtebrückerin soll laut dem Angeklagten das Auto, nachdem sie damit unterwegs gewesen sein soll, dort abgestellt haben.

Der 29-Jährige beteuert bis hier hin, sein Auto nicht bewegt zu haben — zumindest bis zu dem Punkt, an dem Richter Torsten Hoffmann Klartext sprach: „Dafür bekommen Sie nicht den Kopf abgerissen. Sie erwartet eine Geldstrafe und eine Führerscheinsperre.“ Er führt weiter: „Wir wollen hier keinen Unschuldigen bestrafen. Aber die Aktenlage spricht für eine Tatbegehung.“

Die Wendung

„Mit meinem Führerschein habe ich es nicht so eilig“, überlegte der Angeklagte, sich für schuldig zu erklären. Auch die Geldstrafe sei kein Problem für ihn. Er wolle zudem seine Ex-Freundin, die im übrigen als Zeugin zur der Verhandlung geladen war — sich aber kurzfristig krankgemeldet habe, nicht zusätzlich belasten. Sie sei gerade schwanger.

Doch dann wieder eine Wendung: „Nein, ich bin nicht gefahren. Ich war alkoholisiert, aber zu Fuß unterwegs.“ Zuletzt möchte er aber doch eine erneute Verhandlung umgehen, zu der auch seine Ex-Freundin erscheinen müsste. „Ich sage jetzt einfach, ich bin schuldig. Es ist mir jetzt egal! Ich will hier nicht nochmal auftauchen — und vermeiden, sie zu sehen. Ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße“, so der Angeklagte hörbar laut, zudem sichtlich sauer und aufgelöst.

Angeklagter spricht von Rosenkrieg

Er sprach außerdem von einem „Rosenkrieg“. Doch so einfach scheint es nicht zu gehen. Sein „Geständnis“ kauft das Gericht ihm nicht ab. „Ich kann so nicht plädieren“, stellte Oberamtsanwältin Judith Hippenstiel klar. „Ich auch nicht“, stimmte Richter Torsten Hoffmann der Anklägerin zu.

Das Gericht entschied sich also letztlich dazu, einen neuen Termin zu vereinbaren, bei dem auch die Ex-Freundin des Angeklagten vernommen werden soll. Von dieser Vereinbarung schien der Erndtebrücker nur wenig begeistert. Enttäuschung und Wut spiegelten sich in Gestik und Mimik — aber auch deutlich in seinen letzten Worten — wider: „Und wenn ich das nächste Mal einfach „ja“ sage, geht es dann schneller über die Bühne?“