Erst Schnee, dann Regen in Wittgenstein

Wittgenstein Die Rückkehr des Winters nach Wittgenstein ist nur kurz. Ab der Wochenmitte regnet es wieder, so die Prognose von Julian Pape.

Die nächsten Tage

Der Winter ist nach Wittgenstein zurückgekehrt. Rund 5 cm Schnee sind am Sonntag verbreitet gefallen, der Montag zeigte sich dann überall mit Temperaturen knapp unterhalb des Gefrierpunktes. Der Dienstag bringt nun wieder eine Ladung Schnee in die Region, denn ein neues kleines Tiefdruckgebiet sorgt den gesamten Tag für Schneeschauer. Bis zum Abend können so erneut zwischen 5 und 10 cm Neuschnee fallen.

Am Mittwoch dreht der Wind dann allmählich mehr auf westliche Richtungen und neue Niederschläge gehen im Eder- und Lahntal wieder mehr in Schneeregen über. Auf den Bergen bleibt es aber winterlich mit weiterem Neuschnee. Zum Donnerstag folgt dann aber ein weiteres Tiefdruckgebiet und dieses lässt die Schneefallgrenze auf 1000 m ansteigen. Es regnet also auch am Berg.

Die weiteren Aussichten

Das Hin und Her bei unserem Wetter geht weiter. So zeigt sich der Freitag grau und verregnet, die letzten Schneereste in den Tälern verschwinden wieder. Schon in der Nacht zu Samstag dreht der Wind dann aber zurück auf Nord und Schauer fallen erneut als Schnee. Zum Sonntag kann die Luft dann sogar richtig eisig werden. Bei einem lebhaften nördlichen Wind erreichen die Temperaturen nur noch im Lahntal den Gefrierpunkt.

Mehr unter www.wetter-wittgenstein.de

Dienstag

Min: -1-(-4)°C

Max: -2-1°C

Mittwoch

Min: 0-(-3)°C

Max: -1-2°C

Donnerstag

Min: 2-(-1)°C

Max: 1-5°C

Am kältesten (Samstag bis Montag)

Benfe: -6,6°C

Birkelbach: -5,7°C

Hesselbach -5,4°C

Am wärmsten (Freitag bis Sonntag)

Bad Laasphe: 8,2°C

Feudingen: 7,2°C

Bad Berleburg: 7,2°C

Am nassesten (Freitag bis Sonntag)

Erndtebrück: 15,0 mm

Feudingen: 13,0 mm

Dotzlar: 12,2 mm