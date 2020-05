Bad Laasphe: Bestatter über Trauerfeiern in Zeiten von Corona

Feudingen. Keine tröstende Umarmung, kein Händeschütteln: Auch Bestatter in Wittgenstein müssen in Zeiten von Corona Abstand halten – nicht immer einfach.

Es sind die Momente, in denen wir Menschen auf der Suche nach Nähe sind. Nach Geborgenheit, nach Trost – und wenn es nur eine Umarmung eines Freundes oder Bekannten ist. Der Tod eines geliebten Menschen – egal ob Mutter, Vater, Bruder oder Freund – ist immer auch mit Trauer verbunden. Trauerfeiern bieten vielen dabei eine Chance, sich noch einmal von dem Verstorbenen zu verabschieden. Doch irgendwas ist anders. Corona kam und mit dem Virus auch die Distanz – gerade für die Hinterbliebenen ist dies schwer.

Den letzten Weg gemeinsam gehen

Fanden für gewöhnlich Trauerfeiern zum Teil in großen Runden mit Verwandten und guten Freunden statt, versammelt sich in Zeiten von Corona nur noch der engste Familienkreis – weiß auch Bestatter Jonas Bernshausen aus Feudingen. Er erinnert sich noch gut an die ersten Trauerfeiern in Coronazeiten. „Zu Beginn war es schon ein beklemmendes Gefühl. Normalerweise tragen sechs Träger den Sarg und ich laufe dann mit dem Pfarrer vorweg. Nun sind es teilweise nur noch vier Träger und wir selbst standen etwas weiter abseits. Das zieht eine Trauergemeinschaft schon auseinander“, sagt der 26-Jährige.

Teamarbeit: Die Bestatter Jonas und Albrecht Bernshausen aus Feudingen (von links). Foto: Ramona Richter

Er weiß auch, wie wichtig es ist, die Trauerfeier so „normal“ wie möglich zu gestalten. Blumenschmuck, Dekor und auch Musik gibt es auch weiterhin. Anders hingegen ist, dass die Feier nun draußen und nicht in der Halle stattfindet. „Stattdessen findet sie vor der Halle statt. Der ehemalige Pfarrer Krumm hat dann immer ein paar Stücke gespielt, oder aber wir lassen die Musik von einer CD abspielen. Eine Orgel haben wir draußen ja nicht“, so der Bestatter. „Es ist wichtig, dass die Tradition des Trauerzuges beibehalten wird. Es ist immerhin der letzte Weg eines Menschen.“ Auch sein Vater Albrecht Bernshausen – ebenfalls Bestatter – kennt diesen Moment. „Auf diesen paar Metern gehen einem oftmals so viele Gedanken durch den Kopf. Es ist, als würde man das ganze Leben noch einmal binnen in Minuten durchlaufen.“

Ohne diese Tradition würde das wegfallen. Gespräche, Blumendekor, Trauerfeiern – der Arbeitsalltag eines Bestatters hat sich nicht so stark verändert. „Eigentlich gar nicht“, sagt auch Jonas Bernshausen. „Wir haben schon immer sehr stark auf die Hygiene geachtet. Was nun anders ist: Wir bitten darum, dass die Kunden maximal zu zweit zu den Gesprächen kommen, damit wir hier im Raum nicht mehr als drei Personen sind.“ Daran halten sich die Kunden auch.

Hände schütteln ist aber nicht erlaubt – ebenso gilt die Regelung von mindestens 1,5 Metern Abstand – auch für die Bestatter nicht immer einfach. „Viele unserer Kunden kennen wir bereits seit längerer Zeit oder aber die Verstorbenen – manchmal möchte man diejenigen dann gerne umarmen und ihnen zeigen: Wir sind für euch da. Aber das dürfen wir aktuell nicht. Das ist schon sehr schwer. Die Nähe, die wir ihnen gerne geben würden – die fehlt“, sagt Albrecht Bernshausen.

Nicht alleine trauern

Einen Coronafall aber haben die Bestatter aus Feudingen bislang nicht gehabt. „In dem Fall würden die Verstorbenen in einem bereits verschlossenen Sarg zu uns kommen. Dann hätten die Hinterbliebenen keine Chance mehr, sich zu verabschieden.“

Und noch etwas fiel zu Beginn der Pandemie auf: „Anfangs kam es schon ein paar Mal vor, dass sich die Angehörigen überlegten, mit der Beisetzung noch etwas zu warten – die Krise auszusitzen quasi. Bei einer Urnenbeisetzung hat man maximal drei Monate Zeit. Aber es war schnell klar, dass dies nicht gelingt“, so Jonas Bernshausen. „Die Angehörigen mussten kurzerhand den Freunden des Verstorbenen mitteilen, dass sie nicht an der Trauerfeier teilnehmen können – das ist für die Familien nicht leicht.“

Trauern auf Distanz? „Es ist nicht so, dass nun alle Trauernden meterweit auseinander stehen. Die meisten kommen aus dem gleichen Haushalt.“

Und auch allein zu Hause trauern sollte man nicht – wie auch der 26-jährige Bestatter findet. „Alleine trauern ist nie gut. Stattdessen sollte man sich an die Familie oder enge Freunde richten.“ Auch wenn allmählich in immer mehr Kommunen Gottesdienste wieder in den Kirchen gefeiert werden – Trauerfeiern finden vorerst weiterhin vor und nicht in der Halle statt. „Noch sind die Hallen gesperrt“, so Bernshausen.