Feudingen: Buswende oder Haltestelle am Fahrbahnrand?

Entsteht an der Sieg-Lahn-Straße eine komplett neue Buswende oder doch alternativ eine „Haltestelle am Fahrbahnrand“? Um diese Frage soll es einmal mehr im Bad Laaspher Bau-, Denkmal- und Umweltausschuss gehen. Zur Erinnerung: In der Sitzung am 26. Februar hatten sich die Politiker im Ausschuss mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung Kontakt zu einem Grundstückseigentümer aufnimmt – dessen private Einfahrt müsste für den Bau besagter Haltestelle samt Wartehäuschen verlegt werden.

Bei einem Ortstermin einige Tage vor der Sitzung hatten der Landesbetrieb Straßen NRW wie auch Günter Padt vom Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) signalisiert, der Haltestellen-Variante zuzustimmen – vorausgesetzt, es komme zur Einigung mit dem Eigentümer. Ansonsten sei die Buswende die sinnvollste Maßnahme, um die vier bestehenden Bushaltestellen an der Kreuzung Sieg-Lahn-Straße/Zum Hainberg in der Ortsmitte zusammenzulegen. Dies soll vor allem der Sicherheit von Kleinkindern sowie Schülerinnen und Schülern dienen.

ZWS sieht höheres Gefährdungspotenzial bei Wende-Lösung

Die beiden Varianten „Haltestelle am Fahrbahnrand“ und „Haltestelle mit Busbucht“ hatte beim Ortstermin FDP-Fraktionschef Klaus Preis vorgestellt. Darüber hinaus wurde über eine Variante „Buskaps“ diskutiert, die ZWS-Geschäftsführer Padt angeregt hatte. Er sieht in der Buswende, bei welcher der Busfahrer aus Richtung Bad Laasphe kommend zweimal links abbiegen muss, ein höheres Gefährdungspotenzial für Fahrgäste.

Für die Buswende, realisierbar auf einer städtischen Grünfläche neben dem Parkplatz des Landhotels Doerr, liegt bereits seit langem eine Bauplanung des Wendener Ingenieurbüros Beyer in der Schublade. Im städtischen Haushaltsplan 2020 stehen für die Baumaßnahme nach wie vor 222.500 Euro zur Verfügung. Die Bad Laaspher Politik diskutiert die Umsetzung schon seit längerem – bislang ohne Ergebnis.

Ausschuss soll am 28. Mai öffentlich tagen

Laut Sitzungskalender soll der Bad Laaspher Bau-, Denkmal- und Umweltausschuss am kommenden Donnerstag, 28. Mai, ab 17.30 Uhr öffentlich tagen – und zwar im großen Sitzungssaal des Bad Laaspher Rathauses an der Mühlenstraße.