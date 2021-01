Für Vamed-Klinik in Bad Berleburg kein Impfstoff verfügbar

In der Vamed-Klinik Bad Berleburg hätten eigentlich schon am Mittwoch die Impfungen beginnen sollen. Doch das wird jetzt erst einmal verschoben.

Bad Berleburg Ärzte und Pflegekräfte der Notaufnahme oder der Intensivstation müssen weiter darauf warten, gegen das Virus geimpft zu werden.

Die Beschäftigten der Bad Berleburger Vamed-Klinik müssen weiter darauf warten, gegen das Corona-Virus geimpft zu werden. „Leider haben die Impfungen unseres Personals nicht wie geplant an diesem Mittwoch begonnen, da zu diesem Zeitpunkt kein Impfstoff mehr verfügbar war“, bedauert Klinik-Sprecherin Antje Gröpl-Horchler im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei sei die Impfbereitschaft in der Klinik „groß – und sie nimmt weiter zu“.

In einem ersten Schritt sei die Impfung „von etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgesehen, die aufgrund ihrer Tätigkeit einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind“, berichtet Gröpl-Horchler. Dazu zählten unter anderem der Notaufnahme, der Isolationsstation oder der Intensivstation. Bei der Einordnung der zu impfenden Mitarbeiter habe sich Vamed im Übrigen an die Risiko-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) gehalten.

Impfstoff kommt über den Kreis

Wird in den Vamed-Klinik eigentlich unabhängig von den Aktivitäten des Siegener Impfzentrums geimpft? Dazu die Klinik-Sprecherin: „Wir haben uns dazu entschlossen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren eigenen Räumlichkeiten zu impfen, da wir hier vor Ort über qualifiziertes Personal, geeignete Räume sowie Verbrauchsmaterialien wie Spritzen, Pflaster und mehr verfügen und auch von kürzeren Wegen profitieren.“ Allerdings: „Den Impfstoff beziehen wir, wie alle anderen Krankenhäuser der Region Siegen-Wittgenstein, über den Kreis.“

Zumindest die Hersteller Biontech und Pfizer hatten kurzfristige Verzögerungen bei den Impfstoff-Lieferungen angekündigt. Und das betrifft nun wohl auch die Impfaktion bei Vamed. „Der Kreis Siegen-Wittgenstein, der den Vakzin-Bestellprozess organisiert, hat uns mitgeteilt, dass Lieferengpässe der Grund für diese Verzögerung sind“, sagt Gröpl-Horchler. Bei Vamed in Bad Berleburg hoffe man nun, „dass wir unsere besonders gefährdeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnellstmöglich impfen können“. Jedenfalls „sind auf einen Impfstart gut vorbereitet und können schnell reagieren, sobald wieder Impfstoff verfügbar ist“.

Klinik ungeeignet als Impfzentrum

Und wann wird das voraussichtlich sein? „Leider können wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, bedauert Gröpl-Horchler. „Wir warten hier auf ein Signal der NRW-Landesregierung oder des Kreises Siegen-Wittgenstein.“

Das Akutkrankenhaus zum Standort eines eigenständigen Wittgensteiner Impfzentrums zu machen – von diesem ernstgemeinten Vorschlag hält Vamed in Bad Berleburg nicht viel.

„Die Impfungen in den Räumlichkeiten unserer Klinik durchzuführen, halten wir nur für bedingt umsetzbar“, sagt die Klinik-Sprecherin, „da uns auf der einen Seite sowohl die räumlichen Kapazitäten als auch die personellen Ressourcen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite der Regelbetrieb unserer Klinik weiter aufrechterhalten werden muss“.

Klinik bietet Unterstützung an

Es sei nach wie vor „unerlässlich, dass es in unserem Krankenhaus zu so wenig Kontakten wie möglich kommt und die Abstände eingehalten werden, um Patienten und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen“. Genau dies jedoch könne Vamed „nicht im derzeitigen Umfang gewährleisten, wenn die Klinik als Impfzentrum einem großen Teil der Bevölkerung uneingeschränkt zugänglich wäre“. Aber, so Gröpl-Horchler: „Wir sind gern dazu bereit, an einer Lösungsfindung mitzuarbeiten und diese anschließend gemeinsam mit dem Kreis und/oder der Stadt Bad Berleburg umzusetzen.“

Und: „Wir haben bereits in der Vergangenheit signalisiert, dass die Vamed-Klinik Bad Berleburg bereit ist, beim zu unterstützen, sofern die Landesregierung oder der Kreis mit diesem Auftrag an uns herantreten.“

Fragebogen für die Patienten

Aktuell schützt sich die Vamed-Akutklinik „An der Gontardslust“ unter anderem mit einem CoViD-19-Abfragebogen für Patienten gegen das Corona-Virus.

Patient des Krankenhauses, des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), der KV-Notfallpraxis oder der Praxis für Neurologie können den Anmeldeprozess zu verkürzen, indem sie sich den Abfragebogen bereits vor ihrem Termin unter https://www.vamed-gesundheit.de/kliniken/bad-berleburg/ im Internet herunterladen, ausfüllen und mitbringen.

Ausnahme: Notfälle können die Klinik jederzeit unangekündigt aufsuchen. Darüber hinaus gilt derzeit ein .