Geldstrafe wegen Sachbeschädigung

Weil er im Juli vergangenen Jahres die Glasscheibe einer Terrassentür in Schameder mit einem Stein eingeworfen haben soll, muss ein 45-jähriger Siegener nun eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zahlen. Das entschied das Amtsgericht Bad Berleburg am Dienstag in Abwesenheit des Angeklagten und verurteilte ihn wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 353,45 Euro.