Glückliche Schulkinder schützen die Demokratie in Ghana

Bad Laasphe. Bundestagsabgeordneter Volkmar Klein unterstützt ehrenamtliches Hilfsprojekt aus Südwestfalen.

Das Video auf dem Bildschirm zeigt einen Schulbus. Der gut 20 Jahre alte Sprinter hält auf einer staubigen Piste und 40 Kinder und Jugendliche steigen nacheinander aus dem als Neunsitzer konstruierten Kleinbus. Sie tragen Schuluniformen in grün und gelb, den Nationalfarben Ghanas. „Man sieht, mit welcher Freude die Kinder dabei sind“, kommentiert der Bad Laaspher Dieter Kittel das Handyvideo aus Abrafo. Der Rentner unterstützt den Verein Nasco e.V. und will die ehrenamtliche Arbeit der Gründer eines Schulprojektes in dem westafrikanischen Land fördern, um weitere Helfer und Sponsoren zu finden.

Prominenter Unterstützer

Dazu hat sich Kittel gemeinsam mit der Vorsitzenden des Nasco-Fördervereins, Petra Dickmann, aus Siegen prominente Unterstützung gesucht: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein hat sich in Bad Laasphe genau informiert. Das passt: Klein ist nicht nur Afrikakenner, sondern auch Vorstandsmitglied der Deutschen Afrika Stiftung e.V. und Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Und der Christdemokrat kennt Ghana durch rund 20 Reisen wie seine Westentasche. Deshalb war der Burbacher sofort Feuer und Flamme, als er von dem Projekt hörte, dass Stefan Weskamp initiiert hat.

Nasco steht für Natilla School Complex. Aus der Schule samt Kindergarten ist ein Langzeitprojekt im Ghanaischen Abrafo geworden. Es zeigt, wie wichtig Bildung, sauberes Trinkwasser und Ernährung für die erfolgreiche Entwicklung von Kindern sein kann. Foto: Nasco / WP

Wenn der für die Organisation Förderband in Siegen arbeitende Weskamp von Ghana erzählt, von dankbaren Menschen und strahlenden Kindern, dann reißt er seine Gesprächspartner mit: „Es lässt uns nicht kalt, welche Energie in den Kindern steckt“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Freundin Natilla Nersesyan teilt er nicht nur die große Liebe zu Ghana, sondern auch den Wunsch, den Menschen dort zu helfen. Sauberes Trinkwasser, Essen, Kleidung und Schulbildung sind in Deutschland selbstverständlich. In vielen anderen Ländern ist das nicht so. Das haben der Sozialarbeiter und die Dolmetscherin erfahren, als sie sich Anfang der 90er Jahre bei einem Jugendaustausch in Ghana kennenlernten. „Wir haben uns schon immer für Afrika interessiert“, berichtet Weskamp.

Alles fängt klein an

Nach zwei Workcamp-Aufenthalten zieht es das Paar 1998 ohne konkretes Projekt wieder nach Westafrika. Diesmal wollen sie selbst etwas entwickeln. In Abrafo, einem 2000-Seelen-Dorf im Süden werden sie fündig. Die Menschen dort haben eine kleine Dorfschule gegründet, in einem Raum ohne Dach. „Es hat an allem gefehlt“, erinnert sich Weskamp. Aber die Begegnung mit den Kindern liefert die Initialzündung für das Nasco-Projekt. Die Abkürzung steht für „Natilla School Complex“.

Zurück in Deutschland sammeln die beiden Gelder, backen Waffeln auf Weihnachtsmärkte und finanzieren so das erste Dach für die Schule. In den vergangenen Jahren hat sich daraus viel entwickelt. Inzwischen gibt es eine Schule für 190 Kinder und eine Kita für 45 Kinder. Dazu gibt es sauberes Trinkwasser, Schulessen und Schuluniformen. Die Hälfte der Kinder kommt aus Abrafo, die andere aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Sie werden mit dem Bus geholt.

Unterstützer Dieter Kittel aus Bad Laasphe zeigt das Handy-Video von „Schulbus“ mit dem der Fahrer morgens um 4 Uhr aufgebrochen ist, um alle Kinder pünktlich um 8 Uhr zur Schule zu bringen. Doch der Bus ist inzwischen zum Problem geworden. Ersatz muss her. Auch in Ghana kostet so ein Fahrzeug rund 10.000 Euro.

Zum Glück sind Weskamp und Nersesyan aber keine Einzelkämpfer mehr. „Das alles ist Teamarbeit“, sagt er. Seit 2017 gibt es den Förderverein Nasco e.V. Vorsitzende ist Petra Dickmann aus Siegen. Sie ist eine Kollegin von Weskamp. „Ich habe lange gesucht, bis ich etwas gefunden habe“, sagt sie über die Suche nach ehrenamtlichen, sozialen Engagements. So ist es auch dem Bad Laasphe Dieter Kittel ergangen, der über seine Nichte zum Verein stieß. Kittel ist Rentner und bringt aus seiner Tätigkeit für EJOT viele internationale Kontakte mit. Einen hat Kittel mit dem Bundestagsabgeordneten Klein gerade zu sich nach Hause eingeladen.

Islamisten haben hier keine Chance

Der Politiker vermittelte den Kontakt zur Organisation „Engagement Global“, die die Anschaffung des Schulbusses finanziell unterstützen wird. Beim Video-Gespräch mit Weskamp in Bad Laasphe ist der Abgeordnete begeistert vom Engagement des Schulprojektes, weil es die Entwicklung auf dem Land fördert und auf Verlässlichkeit und Eigenverantwortung angelegt ist. „Was passiert, wenn die Kinder die Schule verlassen?“, fragt Weskamp und ist sich mit Klein einig. Sie wünschen sich von deutschen Unternehmen mehr Investitionen in Ghana, und zwar nicht nur in den Ballungszentren. Auf diese Weise erhielten die Menschen neben Bildung auch Jobperspektiven. Das sei auch wichtig mit Blick auf die Demokratie, berichtet Volkmar Klein und erhält Rückendeckung von Weskamp: „Bildung nimmt jedem, der Böses im Sinn hat, die Grundlage“. Beide verweise auf die Islamisten im Nachbarland Burkina Faso. Dort sind an die 1000 Schulen von den religiösen Fanatikern geschlossen worden.

Von solchen Verhältnissen ist Ghana noch weit entfernt. Und das liegt auch an den Schulen. Die Nasco gehöre übrigens seit vielen Jahren zu den besten im Land. Nicht selten gingen Absolventen später an die Universität und kämen anschließend als Lehrer gern zurück an ihre Schule, die vor 22 Jahren in einem Raum ohne Dach ihren Anfang nahm.