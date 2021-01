Großzügige Zuwendung

Wittgenstein Die Jahreslosung sollte uns zum Handeln animieren, so der Appell von Silke Grübener, Geschäftsführerin des Abenteuerdorfs Wittgenstein.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium steht als Jahreslosung über 2021. Menschen aus dem Wittgensteiner Kirchenkreis haben sich dazu Gedanken gemacht.

Weil uns Gott das Herz mit seiner Liebe füllt, müssen wir, wie Abenteuerdorf-Geschäftsführerin Silke Grübener aus Mornshausen findet, auch nicht geizig sein mit unserer Barmherzigkeit.

Tatkräftig helfen

„Ein Wort, das mit umsorgen zu tun hat, mit liebevoller und großzügiger Zuwendung, ohne nachzurechnen, ob das Gegenüber diese Barmherzigkeit denn auch verdient hat. Das für mich mehr bedeutet als nur mit-fühlen, das uns einlädt und auffordert, tatkräftig anderen Menschen zu helfen an vielen Orten in unserer Welt und in unserem Zusammensein. In diesem Jahr gab es pandemiebedingt den einprägsamen Slogan ‚#WirBleibenZuhause‘. Menschen schützen, indem man zu Hause bleibt.

Ich hoffe, dass sich die Jahreslosung für 2021 im kommenden Jahr auch so bei uns einprägt und uns zum Handeln animiert auf ganz vielfältige Art und Weise. Es geht so Vieles! Gott sei Dank!“

Ein weiterer Autor

Pfarrer Dieter Kuhli aus Bad Laasphe hat ebenfalls aufgeschrieben, was ihm zur Jahreslosung einfällt, zu lesen am Freitag ab 18 Uhr.