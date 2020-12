Harald Wagner: "Der Sport fehlt mir sehr"

Puderbach Vor gut 20 Jahren erhält der Puderbacher die Diagnose Multiple Sklerose. Sport gibt ihm seitdem Halt in seinem Leben.

Harald Wagner aus Puderbach ist einer von 55 Mut machenden Menschen, die die Westfalenpost im November 2019 in der Reihe "Mutmacher" vorgestellt hat. Jetzt hat unserer Zeitung mit dieser Serie den European Newspaper Award gewonnen. Für die Redaktion ist das ein Grund, sich noch einmal bei ihren Mutmachern zu melden und nachzufragen, wie es Ihnen seitdem geht.

Mit 24 Jahren bekam Harald Wagner die Diagnose Multiple Sklerose (MS). „Im ersten Moment dachte ich: ‚Scheiße, das Leben ist jetzt vorbei‘“, sagt Wagner. Doch der Puderbacher schöpfte neuen Mut und ist dankbar dafür, dass er auch noch nach 20 Jahren mit der MS weitestgehend selbstständig leben kann. „Ich habe Leute in der Reha getroffen, die konnten nach zwei Schüben gar nichts mehr“, erzählt Wagner noch im November 2019. Natürlich habe er sich am Anfang die Frage gestellt, warum es ausgerechnet ihn getroffen habe.

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, nimmt Wagner sein Schicksal an. Sein Gleichgewicht und Laufen ist mittlerweile so stark eingeschränkt, dass er zum größten Teil auf den Rollstuhl angewiesen ist. Drei bis vier Mal die Woche war Wagner für gewöhnlich im Fitness-Studio, einmal in der Woche stand Rolli-Basketball auf dem Plan. Corona aber machte ihm einen Strich durch die Rechnung, dabei ist gerade der Sport eine große Stütze in seinem Leben. "An sich geht es mir gut, aber mir fehlt der Sport schon sehr", sagt er, als wir ihn nun ein Jahr später erneut nach seinem Wohlergehen fragen.

Drei bis vier Mal ging Harald Wagner ins Fitnessstudio - bis im März der erste Lockdown kam. "Ich hatte wochenlang kein Training. Seitdem fehlen mir um die 100 Trainingseinheiten. Das merkt man natürlich", so Wagner. "Sport war und ist mein Leben." Sport, den der Puderbacher daheim nicht so stark kompensieren kann. Einheiten, die gerade für ihn und andere Menschen mit MS sehr wichtig wären.

"Unsere MS-Gruppe hatte sich im Sommer drei bis vier Mal getroffen - natürlich mit Abstand. Wir wollten einfach wissen, wie es den Mitgliedern geht. Fazit: Bei 90 Prozent unserer Mitglieder geht es hinten runter", sagt er. Die sozialen Kontakte fehlen, ebenso der Sport. "Besonders die Flexx-Geräte zum Dehnen sind ganz wichtig."

Ins Fitnessstudio aber dürfen die Mitglieder dennoch nicht. Der Grund: Es sei kommerziell und daher während des Lockdowns nicht erlaubt. "Ich hatte bereits nachgefragt, ob es nicht doch gehen würde, aber die Einheiten sind nicht medizinisch, wie es beispielsweise beim Rehasport der Fall ist." Für ihn und die anderen Mitglieder der MS-Gruppe bleibt daher derzeit nur die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Studios.