Haushalt: Wittgensteins Rathäuser fordern Geld vom Land

Bürgermeister: Ungerechter Stärkungspakt

Zwar hat das NRW-Landeskabinett Ende März ein sogenanntes Kommunalschutz-Paket mit einer Abschreibungslösung beschlossen – doch bei den Bürgermeistern und beim Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein kommt es nicht gut an.

In einem Brief, den die „Konferenz der Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein“ an Ina Scharrenbach geschrieben hat, kritisiert das Gremium diesen wenig sachgerechten und zielgerichteten Lösungsansatz für die finanziellen Probleme von Städten und Gemeinden als keine echte finanzielle Unterstützung, sondern fordern einen Rettungsschirm.

Der wiederum ließe sich unter anderem aus einem Fonds in Höhe von rund 340 Millionen Euro finanzieren, die das Land bislang nur für einige wenige Kommunen im sogenannten Stärkungspakt ausschütten wolle, so die Bürgermeister und der Landrat. Genau das aber sei in der aktuellen Lage ungerecht – zumal in der Summe auch Geld aus den Kommunen stecke. Darüber hinaus müssten die Hilfsmittel angemessen aufgestockt werden.