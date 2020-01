Heiko Becker tritt als SPD-Unterbezirksvorsitzender zurück

Siegen-Wittgenstein. Der SPD-Unterbezirk Siegen-Wittgenstein muss einen neuen Vorsitzenden suchen. Heiko Becker hat sein Amt vorzeitig abgegeben.

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Heiko Becker tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Das geht aus einer Pressemitteilung der Partei am Mittwochnachmittag hervor.

Der gebürtige Erndtebrücker Becker gibt an, dass er sich aus „gesundheitlichen Gründen gezwungen sah, den Vorsitz des SPD-Unterbezirks zum heutigen Tag niederzulegen. Die Entscheidung, seinen Rücktritt einzureichen, ist ihm nicht leicht gefallen. Gleichwohl schafft sie die Möglichkeit für ihn sich auf seine Genesung konzentrieren zu können.“

Der Unterbezirksgeschäftsführer Michael Weidig kommentiert Beckers Schritt so: „Wir respektieren diesen Schritt selbstverständlich und danken Heiko Becker bereits an dieser Stelle für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, das Engagement und die erbrachte Arbeit in und für unsere SPD. Wir wünschen ihm von Herzen eine gute Besserung, sowie eine vollständige und schnelle Genesung.“

Vorstandsaufgaben werden neu verteilt

Der geschäftsführende Vorstand des Unterbezirks habe sich in seiner Sitzung am Dienstag bereit erklärt, die anstehenden Aufgaben und die besondere Verantwortung im Kommunalwahljahr gemeinsam zu tragen. Wie der Vorstand weiterhin bekannt gab, sei daher keine Nachwahl für den Vorsitz vorgesehen.

Der nächste Ordentliche Unterbezirksparteitag wird sich - wie vorgesehen - im November dieses Jahres neu konstituieren und dann auch die Neuwahl des gesamten Unterbezirksvorstandes turnusgemäß durchführen. Bis dahin sind die Aufgaben im geschäftsführenden Vorstand und insbesondere bei den stellv. Vorsitzenden aufgeteilt.

Kandidatenkür am 21. März

Der nächste große Termin für die SPD ist die verbindliche Wahl zum Spitzenkandidaten, sowie die Wahl der Kreistagskandidaten und die Aufstellung der Reserveliste zum Kreistag. Dies erfolgt auf der UB-Vertreter-Versammlung am 21. März 2020 im Kulturhaus LYZ in Siegen.

An diesem Tag findet außerdem ein zeitlich vorgeschalteter außerordentlicher Unterbezirksparteitag mit der Verabschiedung des Kommunalpolitischen Programms für die Kreistagswahl statt. „Bereits im November 2019 konnten wir mit einem einstimmigen Votum Andreas Müller erneut zum Landratskandidaten nominieren. Somit ist die SPD stark und gut aufgestellt für das Wahljahr 2020“so Michael Weidig abschließend.