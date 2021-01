Hier investiert die Stadt Bad Berleburg 9 Millionen Euro

Bad Berleburg Mit einem Volumen von 2.612.400 Euro stellt die Verkehrsinfrastruktur den größten Einzelposten dar.

Im Haushaltsentwurf 2021 sind Investitionen 9,23 Millionen Euro im Bereich des Kernhaushaltes vorgesehen. Hinzu kommen noch einmal über 5 Millionen Euro im Bereich der Stadtwerke (wir berichteten). Bad Berleburgs Kämmerer Gerd Schneider erläuterte in einer Video-Pressekonferenz noch einmal die größten Posten.

Mit einem Volumen von 2.612.400 Euro stellt die Verkehrsinfrastruktur den größten Einzelposten dar. Enthalten sind zwei Sammelpositionen mit jeweils 300.000 Euro für die Wirtschaftswege und das Straßenbewirtschaftungskonzept. Die Maßnahmen sind Platzhalter für verschiedene geplante oder noch auftretende Arbeiten. Der mit 382.000 Euro größte Einzelposten steht als Preisschild für die Mobilstation am Bahnhof. 250.000 Euro fließen in die Erschließungsverbesserung der Oberstadt und 200.000 in die Überplanung für die sogenannte Entlastungsstraße (Bahnhofstraße/Schulstraße) in der Kernstadt.

Eine größere Baustelle wird auch Wemlighausen: 180.000 Euro fließen in den Neubau der Fußgängerbrücke „Am Gängelchen“ und weitere 150.000 folgen für eine Mauer „Auf dem Sand“ und eine50.000 Euro für eine Fußgängerbrücke ebenfalls dort. 200.000 Euro investiert die Stadt in mehr Barrierefreiheit am Marktplatz, 175.000 sind für die Abrechnung des Bahnübergangs „Zum Heilbach“ in Aue nötig und 200.000 für .

Der nächste große Posten ist der Brandschutz mit 2,05 Millionen Euro. Größter Posten sind hier die Investitionen in den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Berghausen und Raumland mit insgesamt 1.334.600 Euro. Hinzu kommen zwei Löschfahrzeuge für Aue-Wingeshausen (200.000) und Arfeld (170.000) sowie einen Mannschaftswagen für die Kernstadt (52.000).

Sportstätten und Schulen

In Erhalt und Sanierung fließen 924.000 Euro. Finanziert werden Maßnahmen an der Vereinssporthalle Arfeld für 185.000 Euro, dem Sportplatz Schwarzenau für 250.000 Euro und dem Sportplatz auf dem Stöppel für 489.000 Euro.

In die Schulinfrastruktur fließen 669.200 Euro – Unter anderem in den barrierefreien Ausbau der Realschule 184.000 Euro. In die Modernisierung der Turnhalle der Grundschule Berghausen 106.000 Euro. Die Brandschutzertüchtigung der Burgfeldschule kostet 42.000 Euro, der Multifunktionsraum der Grundschule Im Odeborntal 40.000 Euro, die Modernisierung der Außen-WC-Anlage der Hauptschule 32.000 Euro. Und in IT-Ausstattung der Informatikräume an Hauptschule, Realschule, Gymnasium fließen 115.000 Euro.