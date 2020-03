Hundezentrum Wittgenstein bietet Online-Welpen-Training an

Das Hundezentrum Wittgenstein musste all seine Präsenzkurse absagen, denn die darf es in Zeiten von Corona nicht mehr geben. Deshalb erweitert es jetzt sein Angebot: „Damit wir die Welpenbesitzer bei Fragen und Problemen trotzdem unterstützen können, bieten wir jetzt ein Online-Welpen-Training an“, sagt Frank Thimm, Hundepsychologe und Inhaber vom Hundezentrum Wittgenstein. Er erklärt, was die Welpen in dem 8-wöchigen Kurs lernen sollen und welche weiteren Online-Kurse für die Zukunft geplant sind.

Bad Berleburg: Hundezentrum Wittgenstein schafft regelmäßiges Online-Meetings

Welpenbesitzer haben in der Regel besonders viele Fragen. Daher beginnt Frank Thimm mit ihnen sein Online-Programm. Hier soll den Hundebesitzern unter anderem gezeigt werden, wie sie ihren Welpen beschäftigen können. „Auch der Kontakt zu den Artgenossen ist wichtig, den kann ich allerdings durch Corona derzeit nicht anbieten“, sagt der 49-Jährige. Trotzdem bietet er Unterstützung und Rat an, sodass die Welpen nicht über- oder unterfordert werden, wenn sie auf andere Hunde treffen.

Ein regelmäßiges Online-Meeting soll die Gelegenheit zum Austausch zwischen den Hundebesitzern bieten. „Die Welpen sollen das lernen, was im Präsenztraining sonst auch vorkommt“, sagt Frank Thimm. Dazu zählt zum Beispiel, dass sie verschiedene Untergründe kennenlernen. „Auch eine Mülltonne steht ja nicht permanent an der Straße“, erzählt der Hundepsychologe. Er bringt den Besitzern bei, wie sie ihre Welpen darauf vorbereiten, wenn dann doch einmal eine draußen steht.

Bad Berleburg: Welpenbesitzer beim Onlinetraining fordern und fördern

Lernen sollen die Welpen in den acht Wochen alltägliche Dinge. Das kann zum Beispiel die Stubenreinheit angehen, aber auch noch ganz andere Dinge betreffen. Das Training soll die Welpenbesitzer durch die Onlinemeetings und Hausaufgaben zugleich fördern und fordern. Diejenigen unter ihnen, die an dem Angebot des Hundezentrums teilnehmen möchten, bekommen einen Link von Frank Thimm. So können sie sich später Präsentationen ansehen und haben Zugang zur Online-Plattform. „Günstig wäre es daher, wenn die Teilnehmer einen PC oder ein Smartphone hätten.“

Probleme, die der Welpe hat, können jederzeit mit dem Smartphone vom Besitzer aufgenommen werden. Diese kleinen Filme werden anschließend auf die Online-Plattform hochgeladen. „Die kann ich analysieren und wir können dann in der nächsten Sitzung darüber sprechen“, so Frank Thimm. 200 Euro beträgt die Teilnahmegebühr für das Online-Welpen-Training des Hundezentrums Wittgenstein. „Wenn innerhalb der acht Wochen wieder Präsenztraining möglich ist, kann man das Onlinetraining auch in ein Präsenztraining umwandeln. Das ist kein Problem“, betont der Hundetrainer.

Bad Berleburg: Hundezentrum Wittgenstein möchte Hundebesitzer trotz Corona weiterhin unterstützen

Er gibt normalerweise fünf bis sechs Präsenzkurse in der Woche. Der Kontakt mit den Hunden und ihren Besitzern kommt derzeit zu kurz. Auch wenn er mit ihnen per WhatsApp in Kontakt bleibt. „Das war aber auch schon vor Corona so.“

Frank Thimm plant, die derzeit nicht stattfindenden Präsenzkurse so umzustrukturieren, dass er sie online anbieten kann. Zumindest solange die Corona-Krise weiter andauert. „Ich möchte die Unterstützung an die Hundebesitzer auch ohne Präsenztermine weitergeben können.“

Bad Berleburg: Frank Thimm plant weitere Online-Kurse für Hundebesitzer

Natürlich hat Frank Thimm auch schon Ideen für weitere Online-Projekte: „Ich habe mir schon eine kleine Liste zusammengestellt, auf der steht, was wir noch anbieten könnten.“ Darauf stehen um Beispiel ein Sprachkurs und ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde. Auch wie ein Hund überhaupt lernt, möchte der Hundepsychologe im Internet thematisieren.

Wann die weiteren Online-Angebote starten, ist noch nicht klar. „Wir wollen erst einmal sehen, wie unser Online-Welpen-Training angenommen wird.“ Wenn das Online-Angebot des Hundezentrums Wittgenstein gut läuft, kann sich Frank Thimm auch vorstellen, es deutschlandweit anzubieten.

