IHK-Geschäftsführung neu aufgestellt

Siegen-Wittgenstein Klaus Fenster ist neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen. Hermann-Josef Droege ist seit Ende 2020 im Ruhestand.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2021 wurde Klaus Fenster zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen bestellt. Der 60-jährige Volljurist folgt in dieser Funktion Hermann-Josef Droege, der zum Jahresende 2020 in den Ruhestand trat. Der aus Siegen stammende Klaus Fenster studierte nach seinem Abitur Rechtswissenschaften in Gießen, war über lange Jahre hinweg in leitenden Funktionen der Bundesagentur für Arbeit tätig und führte vor seinem Wechsel in die IHK Siegen im Jahre 2014 die Geschäfte des Jobcenters Siegen-Wittgenstein. Klaus Fenster leitet zukünftig den Geschäftsbereich „Zentrale Dienste und Recht“.

Sabine Bechheim leitet Geschäftsbereich „Berufliche Bildung und Gründung“

Zeitgleich wurde Sabine Bechheim mit der Leitung des Geschäftsbereichs „Berufliche Bildung und Gründung“ betraut. Sie wird dadurch zugleich als Geschäftsführerin des Berufsbildungszentrums (bbz) der IHK Siegen e.V. tätig. Die neue IHK-Geschäftsführerin ist gebürtig aus Olpe, studierte Germanistik, Geschichte und Chemie an der Universität Siegen sowie Personalentwicklung an der TU Kaiserslautern. Die 49-Jährige war über etliche Jahre in der TZSI GmbH sowie im bbz tätig, ehe sie im Januar 2015 in die IHK wechselte und dort seither das Büro des Hauptgeschäftsführers und seit 2017 zudem das Referat „Gründung, Sicherung und Nachfolge“ leitete. IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer verantwortet – wie bisher schon – den Geschäftsbereich „Standort und Infrastruktur“.