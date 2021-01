Impfung im Bad Berleburger Altenheim ist erfolgt

Wittgenstein. In Wittgenstein allein meldet das Gesundheitsamt elf genesene Personen, aber keine Neuinfektionen. So sehen die Zahlen aus.

Lediglich in Siegen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein eine neuen Infektionsfall. In allen anderen zehn Kommunen gab es dafür Menschen die als nicht mehr erkrankt eingestuft sind. In Bad Berleburg sind es 7, in Bad Laasphe und Erndtebrück jeweils 2. Derzeit befinden sich im Kreis Siegen-Wittgenstein 868 Personen in häuslicher Quarantäne.

Impfungen

Am Samstag hat das Friederike-Fliedner-Haus des Evangelischen Johanneswerk in Bad Berleburg Impfstoff erhalten. Die Impfungen sind inzwischen erfolgt. Die Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner lag bei rund 90 Prozent.

Inzidenzwert

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 4.850 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 4.368 sind wieder genesen, 61 verstorben. Aktuell infiziert sind 421 Personen.

Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI bei 96,4 (Stand: 04.01.21/00:00 Uhr).

Hinweis des RKI

„Während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“

Die aktuell Erkrankten

· Bad Berleburg 29

· Bad Laasphe 13

· Burbach 21

· Erndtebrück 12

· Freudenberg 14

· Hilchenbach 50

· Kreuztal 50

· Netphen 34

· Neunkirchen 23

· Siegen 146

· Wilnsdorf 29