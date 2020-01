Investitionen: Elf Millionen Euro für Obere Lahntalbahn

Otto Wunderlich ist am Telefon überglücklich. „Das ist mal eine erfreuliche Nachricht!“ Der Vorsitzende des Arbeitskreises Schienenverkehr Südwestfalen war kaum zu bremsen, als er die Neuigkeiten aus Düsseldorf erfuhr, dass das Land NRW und die Bahn rund elf Millionen Euro in den Kapazitätsausbau der Eisenbahnstrecke von Bad Laasphe nach Erndtebrück stecken wollen.

Insgesamt fließen für die Verbesserung des Nahverkehrs im Land bis 2029 mit rund 500 Millionen Euro. Wenn man bedenkt, dass allein 410 Millionen davon in den Ausbau einer S-Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel fließen, gehört die Obere Lahntalbahn sogar zu den Gewinnern.

NRW profitiert

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) lieferte die Zahlen am Freitag in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz mit Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Das Geld stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn und Bund. NRW werde davon besonders profitieren und sei mit Bayern Investitionsschwerpunkt, sagte Pofalla.

Mit den nach Abzug des S-Bahn-Ausbaus verbleibenden 79 Millionen Euro sollen unter anderem zehn neue Bahnhöfe gebaut werden - etwa in Bocholt Mussum, Dortmund Barop oder Krefeld Obergplatz. Eine neue Verbindungskurve im Bereich Bochum Langendreer soll mit 14 Millionen Euro finanziert werden und ermöglichen, dass mehr Züge auf der Strecke fahren können.

Klare Vorstellungerrn für Wittgenstein

Für Wittgenstein hat Otto Wunderlich auch schon genaue Vorstellungen davon, wie man die elf Millionen Euro sinnvoll einsetzen könnte: „Wenn man die vier Bahnübergänge in Niederlaasphe, Saßmannshausen, am Hüttenhof in Feudingen und in Oberndorf sicher gestaltet, können die Zügen diese Strecke zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe wie zu Zeiten der ‘Heckeneilzüge’ wieder in 27 Minuten bewältigen, weil dann wieder ein Durchschnittstempo von 70 bis 80 Stundenkilometern erreicht würde. Dann bräuchte es auch keine Begegnungsmöglichkeit in Saßmannshausen“, sagt Wunderlich.

Weitere Hoffungen setzt der Eisenbahner aus Leidenschaft auf den Ausbau der Strecke von Erndtebrück in Richtung Kreuztal für die noch einmal die fünffache Summe nötig sei.