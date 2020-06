Jetzt online anmelden zu den Erndtebrücker Ferienspielen

Jedes Angebot findet unter geltenden Corona-Schutzbestimmungen statt. Anmeldungen und die Bezahlung der Teilnehmergebühr sind nur online möglich.

Erndtebrück. „Geht auf Entdeckungstour im Wald, steigt hoch hinaus im Kletterwald, lasst eurer Kreativität beim Nähen, Batiken oder Papierschöpfen freien Lauf und entdeckt euer Talent als Fotograf.“ So heißt es in der Einladung zu den Erndtebrücker Ferienspielen. Ein abwechslungsreiches Programm, zusammengestellt von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Erndtebrück und der Gemeinde Erndtebrück sowie zahlreichen Vereinen und Privatpersonen, erwartet die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Wochen.

Corona-Schutz ist gewährleistet

Jedes Angebot findet natürlich unter geltenden Corona Schutzbestimmungen statt. Ein Mund-Nase-Schutz sollte also mitgebracht werden. Weitere Informationen zu den Schutzmaßnahmen sowie zu allen Veranstaltungen und auch die Anmeldemöglichkeiten sind unter www.ferienspiele-erndtebrueck.de online zu finden. Aufgrund der Pandemie sind dieses Jahr Anmeldungen und Bezahlung der Teilnehmergebühr nur online möglich.

„Es lag uns sehr am Herzen, ein Stück Normalität und schlichtweg Spaß bieten zu können“, so Nadine De Simone. „Wir sind sehr dankbar für alle Anbieter, die zum Teil sehr kurzfristig und auch unglaublich kreativ und flexibel das diesjährige Programm mit Leben füllen.“